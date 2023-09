Art & Living 寫設計 - 陳丞軒 Keith Chan



加入最愛專欄 收藏文章 星級總廚的家是怎樣的?融入Mid-Century 的氣氛,建構散發復古摩登的居所 說到星級大廚的家,或許不期然令人聯想到他的廚房,但對於我們的一位客人,一位剛奪得米芝蓮一星的亞洲五十最佳餐廳總廚來說,他的家更蘊含著他和太太的不同喜好:從男戶主鍾情的 mid-century 設計與懷舊音響,到太太醉心的茶藝、瑜珈,因此我們特別以復古的木材為背景,建構出讓他們可完全放鬆的自主空間。 U 形工作枱 廚房空間最大化 對於一個亞洲五十最佳餐廳的總廚來說,家中的廚房當然是箇中的靈魂。我們為了更了解這位創意大廚的下廚習慣,多次與他開會,透過傾談讓我們發現他每天早上都會堅持到街市採購新鮮食材,由此可見他對廚藝的熱愛程度,因此廚房亦便成為了研發新菜色的實驗室,故我們特地以用上 U 形設計廚房,讓大廚有更多空間準備食材。 50年代之美好 成就二人自主空間 男女戶主各有所好,音樂、茶藝、瑜珈、藝術、網球等各式各樣的嗜好,亦成為我們的設計靈感。我們的任務,就是讓他倆有相處的空間之餘,亦可各自享受自己的興趣。首先,我們把兩個單位打通,重新分佈二人共處和獨處的空間。基於二人對 mid-century 的設計都情有獨鍾,我們便從客廳一套他們指定的 Finn Juhl - Panel System 作為起點,並用上了五十年代極為流行的柚木和胡桃木飾面,配襯Hans Wegner 的 J16 Rocking Chair,加上幾何線條的畫作,一個活脫脫的中世紀角落就此成形。 Menʼs Cave 之鍊成:音樂最強 除了下廚,音樂可說是這位大廚先生的第二興趣,而閒時以頂級音響聽音樂的空間,便成為讓他百分百投入的 menʼs cave。在居室一隅,我們特別請來本地木匠「一木」的 Ken 建構出一層層木架,讓男戶主擺放他珍藏的 CD 和黑膠唱片。他對 Hi-Fi 的音質非常講究,從他房中一套經典的 JBL 4343 喇叭便可知一二,所以我們為他在天花加裝 acoustic diffuser,還有吸音窗簾,務求令音色更加完美。 過渡間 貼心設計滿足二人需要 連接兩個空間的通道,是重要的橋樑。事實上,它並非純粹是一個過渡間,我們將它塑造成供女戶主做瑜珈、和愛犬玩耍休息的角落。這裏的牆身更裝設了收納鞋履的櫃子,另外還有為男戶主特製的網球拍、各式貼心的設計滿足了二人的不同需要。 女主人的專屬 me-time 角落 女戶主從事珠寶行業,對於生活細節亦甚具觸覺,知道她閒時喜歡和三兩知己在家茗茶聊天,甚或享受專屬的me-time,因此我們特別為她預留了一個沏茶專用的角落,在那裏設置了一個小pantry,她可以在這裏預備茶具沖茶款客。而工作枱的枱面,則用上 Hardwood HK 的原件木材,天然質感為這裏帶來樸實、溫暖的氣氛。 手工藤製床架 活現中世紀的優雅 戶主夫婦對於睡房的設置亦十分講究,為了讓他們可按習慣將睡床轉換位置,我們特意選用了可拆式的床架,品牌是來自西班牙的 Mermelada Estudio,特別之處是床背板以人手編織的藤製飾面,配以橄欖綠色的半腰牆身,以及黑鐵和胡桃木皮,合組成 mid-century 的復古況味。 設計隨生活調節 我們常認為,一個家不僅是為我們提供作息的空間,更可反映我們最真實的一面,我們的喜好與品味,或多或少都可透過設計細節透露出來。很高興為大廚兩夫婦建構了一個符合他們生活習慣的家,期望他們在這裏創造更多快樂而獨有的珍貴回憶。



