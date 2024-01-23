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上星期我和同事Tiffany 到兆基創意書院，探訪了我的好友兼校友Sam Fu和她所教的中四同學，為他們的作品分享會做評判。作品的主題的是空間創意，同學要在九龍城訊號山上，找一個自己喜愛的地方設計「日夜都繽紛」。他們的作品很多元化，有公園、靈修地方、茶室、圖書館、狗公園，包羅萬有。

循規蹈矩學習 並非唯一出路

兆基創意書院的學生，部份是有特殊教育需要的，可能是過度活躍，可能是讀寫障礙，可能是各種被社會認為是不正常的學生。但是我們看到的，是很多被社會忽視和遺忘的創意在這裏萌生。16歲，我們在做甚麼？可能是讀了一篇陶淵明，可能是開始認識牛頓定律，學習世界覺得你需要認識的東西。即使是有創意的學生，都是所謂循規蹈矩地接受所謂正規的教育。

請相信孩子，讓他們發光吧！

這次，他們的作品，從研究、試驗、速寫、實驗模型、真實模型、都是如此一絲不苟。看見他們整個創作的過程，根本是大學的思維與模式。當然完成程度和專業程度不能與我以前在理工大學教的學生相提並論，但對他們來說，這是一個很好的開始。當日參觀的除了老師、我們一班設計師和建築師、還有學生的家長。看見他們的眼神，會知道家長的確有點擔心自己的小朋友，或許這十幾年來，應該受到其他眼光的排擠或者質疑。所以今天完結的時候，我和同事Tiffany都告訴他們，請放心讓他們的小朋友發揮，要尋找到他們的發光之處，至少，我中四的時候一定做不到這些創意的作品。

後記：

最後，Tiffany，一個廿幾歲的中大建築系碩士畢業生對他們說，要珍惜返學的時間，因為商業的社會不能再容許大家有無限的想像空間，而她在中四的學生身上也找到了自己設計的初心。Tiffany 對我說，很開心抽了半天工作時間參與，以前讀書的時候也會想像有一天自己到學校做critique，估不到這一天這麼快來臨。我教學生和自己的員工，就是相信透過各種體驗來自我發掘，而不是我叫你做甚麼做甚麼，這樣才是教育。







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