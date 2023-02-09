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一千人有一千個愛錶的原因，或許是對功藝的追求，或許是對名牌的崇拜，又或許是單純的喜愛……適逢錶壇大前輩黃英飛先生最近推出獲奬紀錄片《毋親》，以鐘錶為起點，踏上一趟引人入勝的千里尋母之旅。機會難逢，今期《虢礫緙嘞》邀「黃師傅」來一場深入對談，談談電影，也談談鐘錶，所謂「聽君一席話，勝讀十年書」。當然，難得黃師傅大駕光臨，尤如覓得股海明燈，定必要向他討教腕錶入手指南，敬請期待！

足跡遍佈卡地亞、朗格、上海新宇鐘表集團、三寶珠寶集團及蘇富比等，若要簡單介紹黃師傅，鄙人會說，你買過的，他做過；你未買過的，他也做過！近年，黃師傅退下火線，創立「黃英飛工作室」，並透過個人 YouTube 頻道及社交帳號，繼續針對本地鐘錶市場發表真知灼見。

此外，近年黃師傅重心轉移到紀錄片拍攝工作，先後推出多齣獲獎之作，包括《瓷魂》、《一水枯榮》，以及今年即將推出的最新力作《毋親》，帶大家踏上一趟千里尋母的旅程。黃師傅指，是次釋出的紀錄片《毋親》，源於三年前著手籌劃一名為《尋宗•尋鐘》的紀錄片，為香港鐘錶業來一次切切底底的大回顧，惟造物弄人，忽聞噩耗，《尋宗•尋鐘》掌鏡之⿆啟聰導演猝逝，《尋宗•尋鐘》被逼叫停。2019年，⿆導演之愛徒莊⽟琳導演接⼿，好讓《尋宗•尋鐘》得以重⾒天⽇，而《尋宗•尋鐘》也迎來一大轉捩點，亦成就了紀錄片《毋親》的誕生。究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥？以下之對談，黃師傅和鄙人一一揭盅。

既然找來黃師傅，當然要來盡訴心中情，問個明白。過去十年，香港的鐘錶零售市場慢慢走向單一，以內地客人為主導的鐘錶市場，黃師傅何以評價？他認為過去十年，本地鐘錶市場可謂迎來翻天覆地的改變，經過2003年自由行初開的爆炸性消費力，「三十隻勞力士，二十隻卡地亞，一張單過！」的光景不復回，香港鐘錶零售市場一直在適應環境的轉變。「其實香港的鐘錶市場並不單一，由以往遊輪泊岸，歐美客視香港為免稅天堂，到後來日本經濟強勁，日本客人成為主流，置地廣場的鐘錶店內能操流利日語的銷售員比比皆是，再到中國開放自由行，內地客取代日本客，此起彼落，朝代更迭。」

近年來，對錶迷而言最頭痛的問題莫過於「配貨問題」，明明心頭好在眼前，店家卻口口聲聲說「冇貨」，非要逼使閣下多掏荷包，入手一大堆「倉底貨」，對此，黃師傅有何見解呢？「客觀環境改變了整個生態，熱錢多，經濟不穩定，無法外出旅遊，鐘錶尤如 bitcoin 一樣，成為貨幣一樣，既可以流通，但同時又多了一重保值意義，從而令到整個鐘錶市場的需求大幅增加。然而，最近內地經濟下行，導致鐘錶價格急跌百分之三十。」話雖如此，我們席間也多少談到品牌的策略及追擊，當然這方面不便在此詳談，事實上，能夠入手一枚熱門錶款，能夠彰顯的除了是財力，也是動員力及地位，簡單講就是面子，所以，黃師傅也多翻叮嚀，「我從來都不鼓勵大家炒錶。」說穿了，不就是「我不為面子埋單」的那份瀟灑與自信。

展望下一個十年，香港鐘錶業何去何從呢？黃師傅指，「鐘錶經銷商的角色將慢慢褪去！今日在中環走一圈，各大鐘錶品牌都紛紛開設自家專門店，即使由經銷商代主理的店舖，亦愈來愈少見到經銷商的痕跡。此外，品牌將撥更多資料供固形象及獨立性，從而有助脫穎而出。」

關於腕錶，此時此刻，究竟在錶壇鉅子眼中，怎樣的腕錶才最值得入手？黃師傅眉頭一皺，講了一件心酸事，「那年，德國腕錶冒起之時，朗格（A. Lange & Söhne）及格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）可謂並駕齊驅，然而，事移勢易，今天朗格仍然能夠獨佔鰲頭，成為德國鐘錶的代名詞，與格拉蘇蒂原創的距離愈拉愈開，實為可惜！」

然後，說到此不得不感嘆，黃師傅作為鐘錶掌故，助我們尋回一段消失中的歷史，「當年，格拉蘇蒂原創與歐洲第一名瓷 Meissen 攜手合作，推出傳世腕錶之作。Meissen 將源自中國的非凡製瓷技藝帶到德國，並發揚光大，廣獲歐洲皇室、貴族愛戴。而事實上，製瓷講求極高超的技巧，而且難度之高，尤勝各種工藝，能夠將這一門技術學得爐火純青，並用於腕錶之上，絕非易事。故此，當年的格拉蘇蒂原創絕對有能力與朗格爭一日之長短，可惜後來品牌易手，以往堅持之工藝亦無以為計，煙沒於歷史之中。」或許，與大多數絕無僅有的藝術佳作一樣，總多少帶點遺憾，才能成全它的價值與美學……（未完待續）







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