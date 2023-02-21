加入最愛專欄 收藏文章

我們這輩人，好像愈來愈少時間可以風花雪月，談談那夠不着邊際的事，說說那關心但不操心的事。這場與錶壇鉅子黃英飛的對談，一開始或許源於對腕錶的喜愛，能找到錶壇大前輩來一場痛痛快快的對談，豈不樂哉？後來，慢慢地，愈是聊得深入，愈是迎來那陣陣的無力感。人生也不過如此？就如黃師傅所說，由《尋宗‧尋鐘》到《毋親》，一切都是天意，或許隨如而安才是真正的歷久不衰，變幻原是永恒。

既然一切皆天意，那麼從錶壇鉅子到轉換跑道成為紀錄片監製，這又是怎樣的一趟旅程？亳無懸念，也是鐘錶在中間推波助瀾！上回講到，黃師傅對兩大德國鐘錶品牌為之着迷，也基於對朗格（A. Lange & Söhne）及格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的熱愛，「由探討Meissen陶瓷錶盤，到2006時任職蘇富比時，接觸到瓷器投賣，再繼而生興趣研究中國瓷器那博大精深的製瓷工藝及匠人精神，啟發我製作了首套紀錄片《瓷魂》；也是鐘錶，2017年獲崑崙表（CORUM）垂青推出獲奬之作《一水枯榮》，彰顯極地探險及挑戰不可能的精神，同時宣揚環保意識；也是鐘錶，2023年再度推出回饋錶壇之作《毋親》，由前身《尋宗‧尋鐘》開展的千里尋母故事《毋親》。拍攝橫跨中泰兩地，期間遇上新冠疫情，加上《尋宗‧尋鐘》的麥導演突然猝逝，為原來已經艱辛的拍攝工作更添挑戰！」

然而，問到鐘錶和紀錄片之間的關聯，黃師傅說：「全是天意，我並不是電影人，我本身是記者，我旨在紀錄，所以我都十分感恩，同時珍惜每一個由鐘錶帶給我的機會，我也樂意去回饋鐘錶業，用我所愛所及的紀錄片把它留住！」說到這裡，假如閣下有興趣看看這排除萬難的心血之作，可以一覽《毋親》預告片，先睹為快：https://youtu.be/W68mtcnTvkQ

拍攝橫跨中泰兩地，迎難而上。

然後，話風一轉，我們說起鐘錶的Marketing！究竟怎樣才能讓一腕名錶脫穎而出，走進大眾的眼球？曾任職各大鐘錶品牌高層，黃師傅經歷過卡地亞（Cartier）的極致奢華，也看過朗格的低調沉穩，然後娓娓道来，「在香港鐘錶業最輝煌的那些年，各個鐘錶品牌為求搶盡風頭，定必一擲千金，請來最當時得令的大明星、超模撐場，而卡地亞絕對是當中的佼佼者。」若果閣下曾經出席過卡地亞的大小活動，可曾被她的一絲不苟及金碧輝煌震撼過？「但問題是，當你去過大大小小的鐘錶品牌活動，你會發現同質化的問題日漸嚴重，大家爭最紅的中外巨星名人、最當時得令的小生花旦，與電視電影合作，配合藝人的宣傳、贊助等等，你可以說那是一個鍍金時代，但也是一個白熱化的時代！最後，你能記得哪些名錶與甚麼設計？沒有吧！最多你只記得見過甚麼大明星吧！」

故此，2017年，黃師傅與崑崙錶合作，拋開一切金雕玉砌，用血汗和生命製作及呈獻廣獲14項國際殊榮之作《一水枯榮》，透過側面描寫，用紀錄片的角度，揭示人與自然的關係，也刻畫了崑崙表的製錶精神，贏得一時佳話，也殿定了他的紀錄片地位。事實上，伯爵（Piaget）與馬球、寶珀（Blancpain）與潛水、浪琴表（Longines）與馬術、萬國錶（IWC）與飛行，無不與生活品味、探險、運動、知性拉上關係，漸漸地一腕名錶由身份地位的象徵，昇華到彰顯品味與個人特質的代名詞，簡單講就是，品牌挖起各個坑，「運動坑」、「賽車坑」、「飛行坑」，甚至「土豪坑」，歡迎大家對號入座！

最後，上一回由黃師傅推介了格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的絕版之作，今趟就由鄙人作個私心推介，說起「熊貓」，好多錶友已經熱血沸騰，即時高溫燒滾了你，不，不是那五支火柴頭，今趟要說的「熊貓」來自江詩丹頓（Vacheron Constantin）。江詩丹頓最新推出Overseas計時腕錶，有別於品牌一貫標誌性的優雅設計，今次以全新面貌，彰顯運動個性與百變魅力。當中最為人津津樂道的莫過於「熊貓盤」，需知道很多人對於「熊貓盤」的喜好完完全全因為黑白對比的型格色調，而且辨認度極高，一眼就知「有料到」！但事實上，「熊貓盤」早於1960年代的賽車上出現，當時黑白色調的明暗對比，令各項計時功能顯示清晰醒目，一眼就能準確讀時，是車手們的好助手。然而，江詩丹頓的 Overseas 系列面世20多年來，一直是以運動結合優雅作招徠，今次推出精鋼材質的「熊貓盤」計時腕錶，白色部分由銀色旭日紋緞面拉絲錶盤負責，黑色部分由黑色蝸形小錶盤及黑色天鵝絨質感的分鐘刻度圈加持，拼湊出吸睛之作。就如鄙人所說，你更樂意入「熊貓坑」，還是「車手坑」？