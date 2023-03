Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 Watches and Wonders 2023:鐘錶根本就是奇蹟!Roger Dubuis 的大膽與創新,再次打破地深吸力 錶壇年度盛事 Watches and Wonders 2023 於日內瓦隆重開幕,奇蹟,鐘錶根本就是奇蹟!此話何解?打從人類學懂計時,奇蹟便發生……時至今日,時計變得垂手可得,你可能早已聽過一千次「睇電話都有時間啦!」,但鐘錶依然走得堅壯,教人趨之若鶩,求錶若渴,奇蹟!鐘錶業無懼疫情,疫情報捷,奇蹟!既然鐘錶業本身就自帶打破一切「地深吸力」的特異功能,就如「我們的遊戲沒有任何界限」的Roger Dubuis(羅杰杜彼)一樣,熱愛打破常理,於本年度Watches and Wonders 推出兩款注目之作,你準備好見證奇蹟未? 可能在很多人心目中,Roger Dubuis 就是一個迷——創立於1995年的品牌,年紀輕輕,卻售價高高,動輒百萬;老實說,能有如此想法實在人之常情,畢竟這行頭最當時得令的品牌都有數百年歷史,傳統、文化、工藝、皇室認證,應有的都有,但鐘錶的奇蹟總是發生於它的不可能之處!Roger Dubuis是少數能在短短十年內便成功自主研發「四大複雜功能」的製錶品牌之一,早年已獲日內瓦印記認證,而品牌在鏤空機芯領域上的發光發亮,更是令萬人愛戴! 榮獲日內瓦印記(Poinçon de Genève)認證,Excalibur Blacklight Spin-Stone™ Monobalancier 王者系列夜光單擺輪腕錶王者系列夜光單擺輪腕錶,好長的名字,好大的官威!錶面先聲奪人,以七彩熒光作賣點,假如閣下對 Blacklight 系列有所了解,此系列無疑是完美展現品牌的美學和卓越性能。 先來談談美學,錶盤上最奪目莫過於由紅色漸變到藍色的尖晶石,為了達到精確色調、均勻性和理想的熒光效果,尖晶石都經合成培養,而這些尖晶石品牌稱之為「Spin-Stone™」,透過首創的切割工藝,每一粒尖晶石都經過精心雕琢,令寶石呈現最經典曲線和最完美的角度。據說,品牌還在為這工藝申請專利中,想飲個頭啖湯,是時候了!性能方面,腕錶搭戴自家RD720SQ自動上鏈機芯,動力儲存增加至72 小時,微型擺陀,可最大限度地減少震動,震動這一環,總是腕錶的天敵,而透過增加一倍擺輪的慣性,提高穩定性,從而達至降低震動,透天而行,奇蹟!限量發行 28 枚,售價:HKD 1,250,000 Roger Dubuis(羅杰杜彼)以超級鐘錶(Hyper Horology™)形容旗下所推出之腕錶作品,能得此稱號,究竟有何過人之處?第二款亮相 Watches and Wonders 2023 的重點之作Monovortex™ Split-Seconds Chronograph 追針計時碼錶,挑戰腕錶業其中一款最為人津津樂道的功能:追針計時!對於精進的計時功能,大家首先想起的莫過於「陀飛輪」,透過這「百轉千回」的強勁功能抵禦地心引力,但這並不是甚麼新鮮事,但Roger Dubuis 今次於 9 時位置的錐形單渦旋陀飛輪(Conical Monovortex™ Tourbillon),而360°的錐形軌道讓腕錶處於手腕的任何角度時,陀飛輪都能確保腕錶的準確度,把腕錶律動機芯的性能提升至極致;此外,圓柱形擺陀(Turborotor Cylindrical Oscillating Weight)設於錶盤的12時位置,地心引力順著旋轉的桶形設計引導至腕錶上,運用地心引力,高效上鏈,且令佩戴者手腕可更自在地運動,就這樣,它又打破了「地深吸力」。計時方面,腕錶搭載RD114機芯,採用雙柱輪系統,並配備被稱為「120° RMC」的120度旋轉分鐘計時器。此組件被設於3時位置,呈等軸星形。指針的三部分分別表示十位數字0、1和2,同時針頭準確地旋轉經過右側的0-9個位數字,而品牌正為此顯示機制申請專利。 更多最新 Watches and Wonders 2023 資訊不日送上,敬請留意!



