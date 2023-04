Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 假如今年只可買一枚腕錶,這款屬必看!一睹 WW2023 江絲丹頓的浩瀚宇與宙與知性含蓄 說起 Watches & Wonders,恰好鄙一也有一段關於 Watches & Wonders 的回憶。假如大家還記得的話,香港也曾經舉辦過 Watches & Wonders,而鄙人當年剛好初出茅廬,趕上它的尾班車,還記得 Cartier (卡地亞)展場之面積遼闊及裝潢陳設奢華、 Piaget (伯爵)的繁星點點、A. Lange & Söhne (朗格)的低調簡約品味等等,歷歷在目,時為2015年。不知道哪年哪月哪日哪一個春天,Watches & Wonders 會重臨這個城市,但有一點大家要相信的就是鐘錶是奇蹟,而奇蹟是會出現的! 那天之前,我們先來談談 Watches & Wonders 2023,若要選鄙人最愛的腕錶品牌莫過於 Vacheron Constantin(江絲丹頓),原因在於極端,極致複雜、極致簡約、極致優雅,無一不各走極端,無一不教人歎為觀止!今年 Vacheron Constantin 共推出6款腕錶,而鄙人嚴選2款千錘百煉的重點之作,萬勿錯過。 要數 Vacheron Constantin 本年度最亮眼之作,定必是雙面腕錶 Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication 閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕錶,能夠稱得上「超卓複雜功能」,自家 2755TMRCCQP 手動上鏈機芯由 774 個零件組合而成,一枚腕錶融匯三問報時、萬年曆,包括瞬間逆跳指針日期顯示、半瞬時跳轉星期顯示、瞬間月份和年份顯示、南北半球精密月相和月齡背面,以及恆星時顯示、星空圖、陀飛輪合共11項複雜功能,極端之最,淋漓盡致,可以說「是但一樣都已經嘩聲四起!嘩!」。主題方面,腕錶以「皎潔明月」為題,錶面上的月相顯示一目了然,直接點題,而雙月相中央顯示更為罕見,能夠顯示南、北半球分別觀測到的月相盈虧變化,觀天應該是抬頭,但從此你只要底頭望望 Les Cabinotiers Dual MoonGrand Complication便能隨時知觀天,好驕傲! 雙面腕錶設計:錶盤是月,錶背是浩瀚宇宙!乍看之下,筆者不禁深深感歎,「佢個錶底都震撼過好多錶嘅錶面喎!」,繁星滿佈,錶背上的恆星時顯示與夜空中星羅棋布的星座相映生輝,「恆星時」又稱為「恆星時角」,天文學家用作測算恆星所在的子午圈;錶背上以固定的藍色顯示盤代表地平圈,上層的可移動圓盤以恆星時為基準旋轉,當腕錶朝向北方時,圓盤中的星座圖案映射在下層固定顯示盤中的位置,即代表此刻投影在地平圈內的星座即時方位,好複雜,好厲害!簡單而言,錶背能夠讓大家看到星座位置之餘,也能一覽恆星時顯示:地球自轉360度的時間,即一個恆星日的時間。「穹蒼之下」,錶背飾以陀飛輪設計,對抗地心吸力對於調速裝置等時性的影響,確保走時精準。能夠將整個夜觀天象的無窮視野納於一枚腕錶之中,掌聲! 機芯 2755 TMRCC QP 江詩丹頓自行研發並製造 手動上鏈機械機芯 直徑33.30毫米,厚度11.20毫米 動力儲存約58小時 振動頻率2.5赫茲 (每小時18,000次) 774件零件 50顆寶石 經日內瓦印記認證的時計 顯示功能 正面 小時、分鐘 1. 三問報時 2-6 萬年曆,包括瞬間逆跳指針日期顯示、半瞬時跳轉星期顯示、瞬間月份和年份顯示 7-8 南北半球精密月相和月齡 背面 9- 恒星時顯示 (24小時) 10- 星空圖 11- 陀飛輪 講完今年的年度重點之作,請容鄙人談談私心推介,Vacheron Constantin Patrimony 逆跳星期日曆。簡約而優雅,沒有複雜功能腕錶的霸氣四溢,卻滿載知性與低調含蓄,Patrimony 是一種生活美學。假如你也愛江絲丹頓,相信對於 Patrimony這經典的設計一點也不陌生,而優雅的設計背後,功能同樣吸引,最令鄙人津津樂道於是「逆跳星期日曆」,錶盤設有星期日曆顯示,而每每當指針來到「SUNDAY」字樣之後,下一個日子便會自動逆跳到「MONDAY」,重點來了,這是「逆跳」而不是「飛返」,雖知道很多計時腕錶或者複雜功能腕錶都設有「飛返」功能,一鍵歸零,而「逆跳」是全自動發生,無須按鍵,每跳六下順跳便有一下逆跳,簡單而盡見不簡單。設計方面,鮭魚色錶盤早在1940年代江絲丹頓作品中問世,搭配白色金屬材質的錶殼,而今次推出的款式向90年代致敬。一等就是80年,經典設計再現。







