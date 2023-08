Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 集優雅、時尚、機能多種風格於一身!Cartier、Jaeger-LeCoultre、Tag Heuer、Glashütte Original 方形腕錶佳作 情迷方形錶,始於卡地亞的 Tank Solo。是的,在筆者成長的那年代,卡地亞那款最有名的方形錶叫作 Tank Solo,後來在2021年,品牌以「Tank Must」重新命名該系列,大概是「必須擁有」的意思吧,故此,Tank Solo 是筆者最早納入囊中的方型腕錶,而事實上,Tank Solo和Tank Must多少有點不同,改天有機會再詳談。打從那天起,對於方形腕錶便情有獨「鐘」(哈哈,好像有點牽強!),當然還有 Lady Diana 的特別加持之下,把 Cartier Tank 的簡約優雅發揮得淋漓盡致,低調奢華,歷久不衰,與近年廣獲熱捧的「Old Money」風潮不謀而合。戴安娜王妃曾先後佩戴多枚Tank腕錶,而她最愛的其中一枚莫過於黃金卡地亞 Tank Française,有趣的是,這枚腕錶後來由哈利王子所繼承,而他再轉贈愛妻梅根王妃。近年,卡地亞 Tank 系列不乏新作推出,由Tank Must 的七彩顏色,到 Tank Française 的硬朗銅錶形象,再到 Tank Américano 窄長形象進一步刻畫 Tank 的長方形錶盤,一一教人津津樂道。 說起方形錶,除了卡地亞以外,要數最為人熟悉,也最為人趨之若鶩的就要數積家 Jaeger-LeCoultre 的 Reverso 翻轉系列,誕生於1931年,錶如其名,翻轉系列就是錶盤能夠整個翻轉的腕錶。同樣作為方形腕錶的佼佼者,Reverso 可謂再下城,以獨有的翻轉設計風靡萬千粉絲,直到佩戴者把錶盤反轉,你才有機會揭示底盤,究竟是密封底盤、圖案底盤、還是另一個錶面?曾經,Jaeger-LeCoultre 為英王愛德華八世製作 Reverso Calibre 411 腕錶,錶底特別刻有英王愛德華八世的徽章以及登位之年(1937),然而,天意弄人,愛德華八世於1936年12月11日退位,而當時他選擇退位的原因是為了迎娶辛普森夫人,是真真正正的「不愛江山愛美人」。筆者很愛這種有故事的腕錶,一枚腕錶,讓大家記下一段故事。 時間跳轉來到2023年8月,以真實故事改編的電影《Gran Turismo》即將上映之際,Tag Heuer 最新推出 Tag Heuer Monaco(摩納哥)腕錶的方形錶殼。Tag Heuer 的摩納哥系列是為賽車而設的賽車風格腕錶,誕生於1969年,有別於卡地亞和積家所推出的方形腕錶的優雅,Tag Heuer 摩納哥系列盡顯大膽復古氣息之餘,又具備機能性,搭載品牌自製Heuer 02機芯,Tag Heuer Monaco(摩納哥)腕錶搭配歷史經典款的H形精鋼錶鍊,彰顯賽車運動的幹勁! 最新亮相的方形腕錶除了 Tag Heuer Monaco 以外,還有來自德國的 Glashütte Original 格拉蘇蒂原創的新作 Seventies Chronograph Panorama Date。70年代,是嬉皮士當道的年代,立即令人想起鮮艷奪目的顏色,相當具有時代感,而今趟 Glashütte Original 所推出的新作,繼續致敬70年代,分別設有限量100枚的「Ocean Breeze」以及「Golden Bay」,搭載自家Calibre 37-02型自動上鏈機芯,圓角方形錶盤比起一般的方形錶盤更見線條流暢感,錶盤上黑白對比的大日曆、12小時計時盤、小秒盤、30分鐘計時盤、中央停秒針,設計相當復古,與「Ocean Breeze」和「Golden Bay」錶面顏色配搭得天衣無縫!



