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有幸獲東方表行邀請，出席「江康泉：戰國龐克」派對，能親身一睹香港藝術家江記江康泉的作品，當中不乏特意為今次活動而創作之作品，也終於親身拜會江記本尊，實在榮幸。衣香鬢影，歌舞昇平，的確，不知不覺間，又來到十二月，是聖誕的月份，也是派對狂歡的月份，更是疫後迎來的首個聖誕佳節。老土說句，光陰似箭，迎來佳節之際，一份稱心滿意的聖誕禮物實在錦上添花，而又理所應當地，我們今期來談談聖誕節禮物Idea吧！

講起聖誕，你可會想起聖誕的初心？隨時月遠去，初心和我們的距離愈走愈遠。1943年，誕生了一部傳頌至今的佳作《小王子（Le Petit Prince）》，由法國作家 Antoine de Saint-Exupéry 所創作，時代背景為第二次世界大戰，烽煙四起的亂世，戰爭是殘酷的，成人的世界就是那麼的殘酷，而 Antoine de Saint-Exupéry 筆下，把所有僅餘的初心都獻給了小王子，從天真爛漫的小朋友視角看看這大世界。一轉眼，《小王子》誕生了80年，我們仍然活於一個戰亂不斷、生靈塗碳的世界，大概《小王子》能夠暢銷全球至今，皆歸功於人類總是會犯同樣的錯。

IWC大型飛行員：小王子陀飛輪腕錶

聖誕前夕，IWC 萬國錶向全球暢銷作家 Antoine de Saint-Exupéry 致敬，而事實上，今年是IWC 「小王子系到」自誕生而來的十週年，故特別推出大型飛行員小王子陀飛輪腕錶43。以品牌最為人津津樂道的大型飛行員腕錶作基調，43毫米直徑，18 ct Armor Gold® 錶殼，搭載 IWC 萬國錶自製82905機芯。功能方面，比勒頓自動上鏈系統，加上飛行分鐘陀飛輪設於6時位置，滿滿的視覺滿足感。輕輕把腕錶翻過來，底盤映入眼簾是站於B612星球的小王子，漫不經心，悠悠和小王子對視，卻又百般滋味上心頭，這點小心思喚醒大家早已淡忘的初心，就如藏於金光閃閃的 Big Pilot 底下的小王子，當你有天不小心翻過底蓋，那是一剎那的童真。特別一提，即日起直2024年1月2日，於IWC網上商店購買指定腕錶，可獲贈IWC限定Bearbrick，萬勿錯過！

Tudor 帝舵的「紅綠擔當」

哈哈，起首可來能有點沉重，但世界的事，在全球化下，成為你我的事。話說回頭，若聖誕必須來點紅紅綠綠，我們來談談 Tudor 帝舵的兩款「紅綠擔當」，Black Bay Fifty-Eight 18K 和 Black Bay。Black Bay Fifty-Eight 18K 早於2021年推出，沿襲品牌初代潛水腕錶之特色，並搭配39毫米直徑錶殼，也是品牌首款選用18K黃金作為錶殼材質，搭配啞面「金綠」色調錶面，當然還有18K黃金製成的「雪花」指針，實在很有聖誕氣氛！

萬綠叢中一點紅，帝舵的2023年新作 Black Bay 腕錶，沿用2012年首次問世於品牌的酒紅色外圈，沿襲「原版」41毫米直徑不銹鋼錶殼，60分鐘刻度酒紅色單向旋轉外圈，也少不了呼應的「雪花」指針，這也慢慢成為帝舵潛水腕錶的一大標誌！這樣的紅紅綠綠，一年一度，又是時候亮相登場！

以瑞士汝山谷為靈感，Jaeger-LeCoultre的流金數碼花

天漄若毗鄰，一腕名錶牽掛一個人。Jaeger-LeCoultre 與數碼花卉雕塑家 Brendi Wedinger 聯手，以瑞士汝山谷的美景為靈感，創作出三朵「數碼花」，這三朵花分別以「罌粟」、「晚蜘蛛蘭」和「高山薊」，尤如把鮮花沐浴於流金之中，彰顯花朵的脆弱，與金屬的堅硬，兩者所形成的強烈對比，就這樣拼湊出《1931年金色火朵》，然而，講到這裹你可能會問誰是 Brendi Wedinger？而這又是一個怎樣的合作？

這就要由一個名叫《匠心製作》的企劃說起，這個企劃囊括了與藝術家和製錶之外各個領域的工匠，結合各界的創作力而成，激發新的可能性，而講到2023年其中一個最具話題性、最熱議的題目，數碼藝術豈能不在列中呢？而 Brendi Wedinger 雖然算不上舉世知名的藝術家，但你要知道藝術這回事，今天寂寂無名，隔天便蜚聲國際。

與佳節呼應，也和這流金數碼花相映，玫瑰金REVERSO TRIBUTE 翻轉系列腕錶再合適不過！積家的 Reverso 系列相信大家可毫不陌生，翻轉錶盤的設計，讓底面兩個完全不同的錶盤各自獨當一面，卻又融和於一體之上，是積家的品牌絕活，無庸置疑。今次全新推出之Reverso Tribute Chronograph 翻轉系列計時腕錶，正面錶盤明確展示了凹凸刻紋、鐵路分鐘刻度、立體鑲貼時標和太子妃式指針；翻轉後，是令人目不暇給的鏤空背面，展示全新積家 860 型自家研發的機芯，以及逆跳計時腕錶機械裝置：時標和分鐘軌道似乎漂浮在機芯上方、藍色指針、斜角錶橋、日內瓦波浪飾紋。一面簡約經典，一面複雜匠心，是強烈的對比令整體更有趣，也是品牌的匠心獨運。提提你，節日期間入手，更送你精美雪球一個。

最後，戰火或許會繼續，但人不能失去信心，也必要捉緊「小王子」的初心，或許，時代向前，更多靈魂的碰撞與結合，就會有新花火與新希望，在這之前，不如我們就先來活在當下，感受紅紅綠綠的節日氣份，共渡佳節。在此，祝大家聖誕節快樂，Cheers！