加入最愛專欄 收藏文章 聖誕選錶誌:萬國小王子陀飛輪、積家流金數碼花與帝舵的紅綠擔當,你愛初心還是當下? 有幸獲東方表行邀請,出席「江康泉:戰國龐克」派對,能親身一睹香港藝術家江記江康泉的作品,當中不乏特意為今次活動而創作之作品,也終於親身拜會江記本尊,實在榮幸。衣香鬢影,歌舞昇平,的確,不知不覺間,又來到十二月,是聖誕的月份,也是派對狂歡的月份,更是疫後迎來的首個聖誕佳節。老土說句,光陰似箭,迎來佳節之際,一份稱心滿意的聖誕禮物實在錦上添花,而又理所應當地,我們今期來談談聖誕節禮物Idea吧! 講起聖誕,你可會想起聖誕的初心?隨時月遠去,初心和我們的距離愈走愈遠。1943年,誕生了一部傳頌至今的佳作《小王子(Le Petit Prince)》,由法國作家 Antoine de Saint-Exupéry 所創作,時代背景為第二次世界大戰,烽煙四起的亂世,戰爭是殘酷的,成人的世界就是那麼的殘酷,而 Antoine de Saint-Exupéry 筆下,把所有僅餘的初心都獻給了小王子,從天真爛漫的小朋友視角看看這大世界。一轉眼,《小王子》誕生了80年,我們仍然活於一個戰亂不斷、生靈塗碳的世界,大概《小王子》能夠暢銷全球至今,皆歸功於人類總是會犯同樣的錯。 IWC大型飛行員:小王子陀飛輪腕錶 聖誕前夕,IWC 萬國錶向全球暢銷作家 Antoine de Saint-Exupéry 致敬,而事實上,今年是IWC 「小王子系到」自誕生而來的十週年,故特別推出大型飛行員小王子陀飛輪腕錶43。以品牌最為人津津樂道的大型飛行員腕錶作基調,43毫米直徑,18 ct Armor Gold® 錶殼,搭載 IWC 萬國錶自製82905機芯。功能方面,比勒頓自動上鏈系統,加上飛行分鐘陀飛輪設於6時位置,滿滿的視覺滿足感。輕輕把腕錶翻過來,底盤映入眼簾是站於B612星球的小王子,漫不經心,悠悠和小王子對視,卻又百般滋味上心頭,這點小心思喚醒大家早已淡忘的初心,就如藏於金光閃閃的 Big Pilot 底下的小王子,當你有天不小心翻過底蓋,那是一剎那的童真。特別一提,即日起直2024年1月2日,於IWC網上商店購買指定腕錶,可獲贈IWC限定Bearbrick,萬勿錯過! Tudor 帝舵的「紅綠擔當」 哈哈,起首可來能有點沉重,但世界的事,在全球化下,成為你我的事。話說回頭,若聖誕必須來點紅紅綠綠,我們來談談 Tudor 帝舵的兩款「紅綠擔當」,Black Bay Fifty-Eight 18K 和 Black Bay。Black Bay Fifty-Eight 18K 早於2021年推出,沿襲品牌初代潛水腕錶之特色,並搭配39毫米直徑錶殼,也是品牌首款選用18K黃金作為錶殼材質,搭配啞面「金綠」色調錶面,當然還有18K黃金製成的「雪花」指針,實在很有聖誕氣氛! 萬綠叢中一點紅,帝舵的2023年新作 Black Bay 腕錶,沿用2012年首次問世於品牌的酒紅色外圈,沿襲「原版」41毫米直徑不銹鋼錶殼,60分鐘刻度酒紅色單向旋轉外圈,也少不了呼應的「雪花」指針,這也慢慢成為帝舵潛水腕錶的一大標誌!這樣的紅紅綠綠,一年一度,又是時候亮相登場! 以瑞士汝山谷為靈感,Jaeger-LeCoultre的流金數碼花 天漄若毗鄰,一腕名錶牽掛一個人。Jaeger-LeCoultre 與數碼花卉雕塑家 Brendi Wedinger 聯手,以瑞士汝山谷的美景為靈感,創作出三朵「數碼花」,這三朵花分別以「罌粟」、「晚蜘蛛蘭」和「高山薊」,尤如把鮮花沐浴於流金之中,彰顯花朵的脆弱,與金屬的堅硬,兩者所形成的強烈對比,就這樣拼湊出《1931年金色火朵》,然而,講到這裹你可能會問誰是 Brendi Wedinger?而這又是一個怎樣的合作? 這就要由一個名叫《匠心製作》的企劃說起,這個企劃囊括了與藝術家和製錶之外各個領域的工匠,結合各界的創作力而成,激發新的可能性,而講到2023年其中一個最具話題性、最熱議的題目,數碼藝術豈能不在列中呢?而 Brendi Wedinger 雖然算不上舉世知名的藝術家,但你要知道藝術這回事,今天寂寂無名,隔天便蜚聲國際。 與佳節呼應,也和這流金數碼花相映,玫瑰金REVERSO TRIBUTE 翻轉系列腕錶再合適不過!積家的 Reverso 系列相信大家可毫不陌生,翻轉錶盤的設計,讓底面兩個完全不同的錶盤各自獨當一面,卻又融和於一體之上,是積家的品牌絕活,無庸置疑。今次全新推出之Reverso Tribute Chronograph 翻轉系列計時腕錶,正面錶盤明確展示了凹凸刻紋、鐵路分鐘刻度、立體鑲貼時標和太子妃式指針;翻轉後,是令人目不暇給的鏤空背面,展示全新積家 860 型自家研發的機芯,以及逆跳計時腕錶機械裝置:時標和分鐘軌道似乎漂浮在機芯上方、藍色指針、斜角錶橋、日內瓦波浪飾紋。一面簡約經典,一面複雜匠心,是強烈的對比令整體更有趣,也是品牌的匠心獨運。提提你,節日期間入手,更送你精美雪球一個。 最後,戰火或許會繼續,但人不能失去信心,也必要捉緊「小王子」的初心,或許,時代向前,更多靈魂的碰撞與結合,就會有新花火與新希望,在這之前,不如我們就先來活在當下,感受紅紅綠綠的節日氣份,共渡佳節。在此,祝大家聖誕節快樂,Cheers!





