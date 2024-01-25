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「黑免走入青龍穴，甲辰龍年是青龍年，青龍年定必動盪……」那夜，吃著个園竹語的《謝謝龍》滬式盆菜，聽著大師們為來年指點迷津。不導人迷信，信則有不信則無，「我命由我不由天」那般瀟灑也未尚不可。然而，年關的確將至，是時候送兔迎龍，迎接龍年，各大腕錶品牌早著先機，以一系列「龍紋身的腕錶」打響龍年第一炮，總有一款稱心滿意！

首當其衝，要數筆者本年度最愛的龍年腕錶，Jaeger-LeCoultre 積家推出的翻轉系列琺瑯龍年紀念腕錶（REVERSO TRIBUTE ENAMEL 「DRAGON」）。琺瑯（Enamel）又稱搪瓷，由複合材料所組成，對工藝要求極高，經高溫焙燒，並配以連續多次上色，再經多次焙燒及冷卻，當中稍有不慎，「一子錯滿盤皆落索」，重頭再做。

適逢龍年，今次所推出的翻轉系列琺瑯龍年紀念腕錶，一翻轉映入眼簾便是威嚴莊重的祥龍於金色雲朵之間盤踞。亮黑色的大明火琺瑯作畫布，配以「模雕」（Modelled Engraving）工藝，由雕刻師人手於顯微鏡下一一雕刻而成，共花費80小時而成，實在是匠心之作！承襲整體黑金的型格感覺，以及凸顯「龍紋身」，腕錶之錶盤設計相對簡潔而不失氣派，刻面鑲貼時標、軌道式分鐘刻度及太子妃式指針，直接了當，霸氣！

說起，「龍紋身的腕錶」，當然還有早前介紹過的 Vacheron Constantin 江詩丹頓兩款限量新作「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac 中國十二生肖傳奇之龍年」。

江詩丹頓由2012年起推出十二生肖系列，來到2024年剛好一個轉，也剛好迎年青龍年才完美結局！在傳統中國文化中象徵著權力、尊貴與成就，也是九五之尊皇權的象徵。錶盤中央的霸氣巨龍浮雕迎面而來，蜿蜒起伏，騰雲駕霧，完美彰顯品牌高超的工藝技術；而錶盤上的祥龍由江詩丹頓琺瑯彩繪和手工雕刻大師親手完成，今次推出的龍年限量腕錶作品分別設有鉑金和粉紅金打造。祥龍栩栩如生，由大師歷經至少三天手工雕琢而成，龍身上所綴的龍鱗便多達300片。鉑金錶款搭配深藍色大明火琺瑯錶盤，而粉紅金錶款則搭配的棕色大明火琺瑯錶盤，兩款腕錶直徑均為40毫米，限量發行各25枚。

「龍紋身的腕錶」絕對不是男士們的專利，假如你也想當個「龍紋身的女孩」，絕不要錯過 Harry Winston 海瑞溫斯頓推出的限定龍年腕錶！有別於男士腕錶上，威武的祥龍形象，Harry Winston 的龍年限量腕錶上的龍更見優雅，以奪目的紅色神龍作引旨，搭配優雅經典珍珠，盡顯嫵媚與時尚，拼湊成一幅「神龍與珍珠」的壯麗的景象，吉祥又喜慶！ 圓形錶殼以暖色調 18K 玫瑰金打造，直徑 36 毫米 ，錶冠位於錶盤上12時分處，鑲嵌了一顆璀璨迷人的白色珍珠，與錶盤互相呼應，互相輝映。

作為一枚 Harry Winston 的限量版腕錶，當然要搭載「看家本領」，錶盤以玫瑰金錶殼的傾斜輪廓，嵌著 118 顆明亮式切工海瑞溫斯頓鑽石，朝著皇冠向上華麗延伸至錶盤12點中位置，貴氣逼人，也為這條紅色神龍增添了光燦燦的珠光寶氣。 錶盤以外，錶面之上同樣璀璨，神龍嘴中含有一顆小珍珠，裝飾於錶盤正午時分，以明亮式切工鑽石環繞，十顆較大的鑽石作為五分鐘標記間隔，一氣呵成，妙哉！限量發行 8 枚 （好意頭呀！）

最後，龍年會否動盪不安，月轉星移，各位看官儘管拭目以待，而有趣的是我們一路走來，每步從來都不容易，學驃叔話齋，「我們要留下來做大時代的見證人」。







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