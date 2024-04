Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 Watches and Wonders 2024私心亮點:筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響! 說起 Watches & Wonders,筆者首次參與的 Watches & Wonders 為 2015 年在香港會議展覽中心舉行的 Watches & Wonders 2015,趕得上在港舉行的末班車,驀然回首,經已是九年的光景,若今天 Watches & Wonders 重回本港,那果真是個奇蹟。然而,近年本港力推「盛事之都」,剛過去的「藝術三月」確實迎來了多場藝術相關的大型活動,Art Basel、Art Central、Team Lab 發光蛋「光漣 」……創造盛事或許只是金錢與時間的疊加,但論到創造奇蹟是天時地利人和的總和。好啦,不如我們來看看今年日內瓦 Watches & Wonders 2024 的奇蹟佳作,抱著「假如係我自己買」的心態,有奇蹟才有盼望呀(話題轉得好牽強)! 江詩丹頓Vacheron Constantin簡約經典的Patrimony腕錶 嘩聲四起,必定要數 Vacheron Constantin 江詩丹頓的新作 Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication,一經推出即登上「全球最複雜時計」的寶座! Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication 融匯 63 項複雜功能的創新傑作,更是首枚融入中國曆法萬年曆時計,敢想敢做,從來江詩丹頓都是這樣一一把「不可能」實現了。然而,要數筆者最愛的 Vacheron Constantin 系列那就是簡約經典的 Patrimony!江詩丹頓貴為世上最歷史悠久的高級製錶品牌,但鮮為人知道 Patrimony 其實只誕生了 20 年,自 2004 年面世,便火速廣獲愛戴,而 Patrimony 系列背後的構想啟發自1950年代掀起的「簡約風」,按國際知名畫廊 Tate 所指出,「簡約風潮由1950年代起萌芽,由藝術家 Frank Stella 於美國紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)以黑色繪畫(Black Paintings)所帶起,及後一系簡約風藝術 Carl Andre、Dan Flavin、Donald Judd、Sol LeWitt、Agnes Martin 及 Robert Morris 尤如雨後春筍,令簡約風紅極一時;江詩丹頓延續了這份簡約的時代精神,創作出以乾淨利落的線條,低調內歛的設計,拼湊出優雅時尚的 Patrimony 系列,過去的二十年間,Patrimony系列作為一個完美的「載體」,搭載過多項複雜功能如萬年曆、逆跳顯示和三問報時等等,若筆者要用一句話概括,那就是「簡約而絕不簡單」。 來到 Watches & Wonders 2024,Vacheron Constantin 江詩丹頓 Patrimony 系列推出三款新作,包括兩款手動上鏈腕錶,首次採用全新39毫米錶徑設計,以白金和粉紅金兩款物料,搭配古銀色錶盤,極之優雅復古;另一款就是全新月相逆跳日曆腕錶,腕錶錶盤的 6 點位置設月相視窗,能夠顯示月亮的陰晴圓缺,精密度達每122年才需調較一次。此外,錶盤上設有亮眼的「逆跳日曆顯示」,日曆能夠顯示「1」至「31」的日期,而當日期跳轉至31日之後,便會「逆跳」回到「1」,這項複雜功能為簡約大氣的 Patrimony 腕錶額外填添一份知性之心,彰顯優雅淡然與複雜功藝的反差結合,筆者真的很心心眼啊!



