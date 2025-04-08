江詩丹頓的年度震撼彈！於Watches & Wonders 2025 帶來全新41項複雜功能腕錶，打破全球紀錄！

加入最愛專欄 收藏文章

Watches & Wonders 2025 鐘錶能否再創奇蹟？「時日如飛，今天在我心裏，是充滿不褪的記憶……」鄙人在鐘錶業初出茅廬的那年，趕上香港還有 Watches & Wonders 的年頭，那年有幸助 A. Lange & Söhne 在港參展，親身見證那紫醉金迷，聲色犬馬的年代，時為2015年，說來也是鄙人的第十個 Watches & Wonders 年頭。

講到週年紀念，還有迎來270週年的江詩丹頓 Vacheron Constantin，首先恭喜品牌邁進新里程，再來就是每年 Watches & Wonders 之際品牌總會帶來新驚喜，今年，江詩丹頓為大家送上「一項世界紀錄」，一錶除了蘊含41項複雜製錶功能外，還搭載了全新品牌自家製3655機芯，不得不教人拍案叫絕。

作為年度錶壇盛事，江詩丹頓每次都能為錶迷投下「震撼彈」，今趟推出的「LES CABINOTIERS閣樓工匠SOLARIA 超卓複雜功能腕錶」也毫不例外。究竟有多震撼？先來講講一些官方數據，這款作品一共包含了41項複雜製錶功能5項罕見天文複雜功能，當中更包括1項全球首創功能、1項創新的西敏寺三問報時裝置、13項專利申請，經歷了8年的潛心研製1521枚零件……然而，當然還有全新的自家製3655機芯，腕錶直徑為45毫米，而厚度只僅僅14.99毫米，作為一個270年的「老」品牌，在創新與領先方面，始終不落於「後浪」。

「LES CABINOTIERS閣樓工匠SOLARIA 超卓複雜功能腕錶」一錶具備了41項複雜製錶功能，然後錶盤依然佈局有序，讀時清晰，一氣呵成，實在見證了品牌的功架與匠心。與以往品牌曾經推出過的超卓複雜功能腕錶一樣，錶面與錶底分別呈現各自的「大千世界」。

首先由錶面開始講起，正中央是小時，3時位置的小錶盤上顯示了分鐘、第二時區小時、第二時區分鐘，以及24個城市的世界時間顯示，而位於9時位置，則設有晝夜顯示、天文月相和月齡、潮汐指示及大潮和小潮顯示；12時位置，星期、日期、月份，年份顯示、閏年顯示、每年星期數顯示，每周星期天數，一目了然。最後，6時位置，四季時節和二分二至顯示、星座、晝長、時間等式、日落時間、太陽在地平線以上的高度、太陽赤緯、立體地球附太陽落在南北半球的緯度，一覽無遺。輕輕將錶盤翻轉，錶底映入眼簾的是「星空一片」，設有恆星時和分、星空圖以及天體追蹤功能。錶面和錶底共款罕見的天文複雜功能，當中天體追蹤功能屬於全球首創，結合雙秒追針計時與天體顯示功能，能夠讓觀測者計算出星座或特定恆星現身眼前所需的時間。追星？一錶搞掂！

報時方面，「LES CABINOTIERS閣樓工匠SOLARIA 超卓複雜功能腕錶」貴為一款三問錶，江詩丹頓經過潛心研究，將西敏寺三問報時裝置結合計時裝置和陀飛輪調節器，西敏寺鐘樂的大自鳴裝有設四個音簧和四個音錘，在七項專利技術的加持之下，三問報時裝置展現出和諧渾厚的音質，佩戴者可在「僅按需報時」或按照傳統的「小時、刻鐘和分鐘報時」之間兩個模式自由切換。

最後不得不提，全新自家研製的機芯3655，包含1521個零件，江詩丹頓研發出精妙絕倫的專利「即插即用」安裝系統，該系統經由兩個精密製造的元件組成，只需將附加模組合拼連接，就能驅動天文顯示。全新的3655機芯克服了重重難關，體積上的挑戰，要將1521件零件，匯聚成41項複雜功能完全盡收於機芯，直徑45毫米的錶殼之中，厚度僅為14.99毫米「微型化」的技術和功力實在教人動容與讚嘆！

看過江詩丹頓在 Watches & Wonders 2025 又一次打造的奇蹟，頓時感到希望滿滿，老實講，這樣一枚的腕錶，可能在你我有生之年也不曾擁，但其精神意義，在於「將不可能變為可能」卻剛剛適用於時代的寒冬。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇