加入最愛專欄 收藏文章 第一身視角探索年度錶作!與東方表行「高人」曾子禧深入Wonders & Wonders 2025,嚴選十大心水與私心最愛腕錶! 作為錶迷的你我,每年 Watches & Wonders 單單看幾張官方發相,少不免有點兒到喉不到肺,故筆者派出「曾」人直擊報道(哪來這麼天大的面子?),感謝東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生特別友情客串,連續第N個年頭親身出走日內瓦,深入 Wonders & Wonders 2025,以第一身視角探索年度錶作,為大家送上第一手好錶,以及「Watches & Wonders 十大心水」和私心最愛(哈哈,曾人也不忘補了一句「排名不分先後」)。多講無謂,立即開始最實際! 重要的事情再講一次,排名不分先後: 鮮見的新作登場!Rolex Land-Dweller 是 Rolex 的全新作品,醇白色蜂巢圖案錶面相當亮眼,搭配白色黃金鋼錶盤,更見優雅!曾人說錶點評:「Rolex Land-Dweller,新概念的擒縱系統 Dynapulse escapement 可以高速的5Hz運作,Honeycomb蜂巢面紋理錶盤,六角形面和四周坑紋打磨設計,充滿立體感,整枚錶更有30多項專利申請,犀利。整個系列一次過推出40mm及36mm,包括白金鋼、玫瑰金、鉑金及鑽石圈款,一定有一款適合錶迷。」 俗語有云:人人頭上一片天,有 Rolex 的地方就有 Tudor,這裏也不例外。Black Bay 58 的「58」是指品牌於1958年推出的第一代潛水腕錶,而當中的酒紅配黑色更是經典配色,常見於品片不同型號錶款,是一見鍾情的配色,而另外一款全酒紅色,相當奪目,「有辣有唔辣」,任君選擇!曾人這樣說:「Tudor Black Bay 58 ,酒紅色錶圈撞色酒紅色錶盤,非常合襯,39mm不鏽鋼錶殼搭載MT5400-U型自動機芯,具有METAS認證,60小時動力儲備,絕對是日常配戴的好partner。」 Ulysse Nardin 的 Diver Air 作為一款潛水腕錶,今年再下一城,以至極致的「輕」引起話題,2019登場時,重量為120.5g ,而一轉眼,來到2025年,以驚人的52g 重返舞台,震撼大眾!看來不止新型電話要減磅,此風氣也席捲錶壇。「Ulysse Nardin Diver [Air] ,連錶帶都只有52g重,成為全球最輕機械潛水錶。腕錶新機芯UN-374有大大改進,80%呈中空狀態,機芯組件只佔20%,極輕的同時,機芯亦能夠承受高達5,000g的衝擊力,而我最欣賞腕錶大量使用環保或再造物料,延續可持續發展的品牌理念。」 Parmigiani Toric Quantième Perpétuel Morning Blue 的「Morning Blue」顏色無疑是先「色」奪人,簡約優雅,作為一款男士腕錶而言相當跳脫,簡約的錶盤之上,時、分、萬年曆(月份、星期、日期、閏年顯示)可謂一相了現,功能與外錶和諧置於一體!「Parmigiani Toric Quantième Perpétuel Morning Blue 萬年曆腕錶,以簡約的設計配上Morning Blue錶盤顏色,外型絕對吸引,在左邊8點副盤位置是同軸日期和星期顯示,而右邊4點副盤位置是月份和閏年指示,配上奢華鉑金錶殼,經典高貴。」 說起 H. Moser & Cie.,那堪稱世上最黑的 Back to Vantablack® 至今仍教人津津樂道!然而今趟推出的 H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel,以紫色琺瑯作引旨,琺瑯工藝的美在於在不同光線與角度下,能夠呈獻不同光影的美態,變化萬千,是匠人功藝的彰顯。「H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel 大三針紫色琺瑯概念腕錶,這款40mm不鏽鋼腕錶最吸睛的地方是錶盤的出色層次變化;品牌大膽選用極具挑戰性的紫色,結合錘紋紋理及「大明火」琺瑯工藝,營造出別樹一格的煙燻色澤。工藝師特別需要在白金底板上手工雕刻出錘擊質感,再以六種琺瑯顏料,經過多層疊加、反覆燒製,才能得出滿意的效果,成就出高級製錶工藝。」 下頁看更多心水之作!



