加入最愛專欄 收藏文章 古今名錶共賞!展覽「TAKE YOUR TIME Weekend」:看Rolex、Omega、積家的珍藏時計 荏苒,按《漢典》的說文解字,意思所指是時間在不知不覺中漸漸過去。說得一點也不差,那年看過著名填詞人黃偉文先生的作品展,他曾說過,「你做人做了這麼多年,你都沒有發現,其實十年真的很快就過了嗎?」的確,就是那樣的不知不覺間,時光匆匆,回頭再看,感覺卻還像昨天。最近,東方表行舉行了一場名為「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末展覽」的活動,找來10個獨立製錶品牌的新作品、品牌博物館珍藏時計及收藏家鐘錶,一次過在新舊之間穿梭「溫故知新」。 來到東方表行的展覽,當然要和東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生(Anthony)「學下嘢」。從頭說起,那就必須先了解一下整個活動的源起。Anthony 是這樣講的:「源起和理念就是 Take Your Time!放慢時間,探索時間美學,一念做好一件事。我們希望做一個屬於香港人關於腕錶的展覽,連繫了香港的鐘錶愛好者與收藏家。」 今次展覽展出的腕錶佳作眾多,恕不能一一盡錄。先來講講些過去的。 Rolex 勞力士 Cellini 「Octagon」Ref 4350 於1976年推出,是一款採用長方形表殼搭配八角形表圈的腕錶,與今天大家熟悉和追捧的 Daytona 大相逕庭。四四方方的設計,若不是「五指火柴頭」的品牌標誌在錶盤中央,一瞥之下,可能會誤認別家的方形腕錶。甚麼是「Cellini」系列?這裏年輕點的讀者可能未必接觸過此系列,系列首次亮相於1968年,但於2022年便停產,歷時54年;而系列的名字「Cellini」是向意大利金匠及雕刻家 Benvenuto Cellini 致敬而得名。 今天,在大多數人心目中,勞力士的各個運動腕錶系列 Submariner、Daytona、Explorer等等,早已定義了勞力士的形象,然而,當時所推出的「Cellini」此至是要呈獻一款「Dress Watch」,也就是所謂的「正裝錶」,好讓男士們在穿著西裝時所配帶。儘管今天回頭看過去好像沒有這個必要,而這款 Cellini 腕錶也就這麼成了歷史中的一部分。另外,「Octagon」就是字面意義上的「八角形」對應錶盤上的八角形錶圈。值得一提的是, Cellini 系列較常見的均為圓形錶盤,故今次展出的 Rolex 勞力士 Cellini 「Octagon」Ref 4350 更見珍貴。 另一款吸引著筆者眼球的腕錶同樣是方形錶,無錯,筆者就是對方型錶情有獨鍾,Cartier 的 Tank 系列、Jaeger LeCoultre 的 Reservo 系列……今次展出的 Omega La Magique 同樣是一款優雅、簡潔、大方的方型錶! 官方的資料顯示,Omega La Magique 誕生於1982年,18K金錶盤,鱷魚皮錶帶,搭載石英機芯,在當時獲美譽為「全球最薄石英腕表」,而中央雙面透明表盤設計更讓指針呈「懸浮」狀態,相當劃時代!作為一款有歷史的腕錶,那必須帶來一段教人津津樂道的故事:在 La Magique推出後的翌年,經典黑幫電影《疤面煞星(Scarface)》上影,當中,由Al Pacino飾演的男主角Tony Montana便佩戴著同系列的Omega La Magique 黃金表鏈款式,殿定了深入民心的黑幫大佬形象! 既然提到了方形錶,也提到 Jaeger LeCoultre,那麼當然少不了 Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich。第一個問題:誰是Caspar David Friedrich?一位德國浪漫主義畫家,生於1774年。假如你對 Reverso 系列略有認識,大概多少都見識過積家對於琺瑯繪畫的精湛技術,品牌的大工坊透過把微型繪畫、琺瑯工藝與扭索飾紋技術共冶一爐,讓 Reservo 系列的底蓋化成帆布,呈獻一幅幅曠世名畫,而Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich 則刻畫了這位浪漫主義畫家的名作《Wanderer Above the Sea of Fog(霧海上的旅人)》,全球限量5枚,今次難得親身一睹,實在有緣。 有人曾經話過,「有 Jaeger 的地方就有 LeCoultre!」故此,今次的「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末展覽」同樣搜羅了來自LeCoultre 的珍貴收藏。長氣地講講,大眾今天心目中耳熟能詳的Jaeger LeCoultre 是兩位錶壇巨匠的心血結合,那就分別是 Jaeger 和 LeCoultre,而在品牌合併之前,Antoine LeCoultre 於1833年在瑞士創立了工坊,這就是品牌 LeCoultre 的起源,而今次展覽中,則展出了生產於20世紀50年代的 LeCoultre Futurematic,第一代搭載自動上鏈機芯的腕表,命名為「Futurematic」。現今回放,那時後的「Future」就是今天,也是及後人的「Future」,生生不息。題外話,假如你有興趣Jaeger與LeCoultre之間的因緣際會,可以點閱:當Jaeger遇上LeCoultre:積家最新推出的第二個The Collectibles典藏系列!囊括11款經典之作 除了剛才提到的收藏之外,展覽中還有品牌博物館珍藏時計。 雅典錶與航海有一段非常長久的淵源,要講就要由1823年開始講起。1823年,Ulysse Nardin出生於一個製錶世家,父親是一位製錶師。及後,1846年,Ulysse Nardin 於瑞士力洛克創立了自家錶廠。轉眼來到19世紀,當時的時代背景為「大航海時代」,航海及新領域探索的活動日漸頻繁,也因此對於高精度航海天文錶的需求大增,而Ulysse Nardin也迎上這大航海時代,產出高度精準的航海天文錶。而今趟展出的「Ulysse Nardin雅典錶航海天文鐘UN-304-6865」時至今日仍然精準報時,實在彰顯品牌的匠心功藝。能夠抵禦溫度和濕度變化,以及船舶運動的影響,這是航海天文鐘的獨有特性,而航海天文鐘通常配備天文台擒縱系統和高品質雙金屬擺輪,是能夠作精準測量的重心,航海天文鐘安裝在轉軸式盒中以保持水平,在GPS出現之前,它對於安全航行至關重要。今天,或許科技的超前早已超過當代的航海技術,但對於精進和探索的精神,仍然熾熱! 想問究竟今次展出的收藏品是怎樣找來的呢?「我們參觀過不同製錶品牌的博物館,然後十分欣賞各品牌博物館的收藏,所以借今次機會邀請他們將博物館內的珍藏外借,成就了今次的展覽。我們同時也十分感恩他們願意將珍藏帶到來香港供展覽!」Anthony如此說。 最後,剛剛提到的收藏品未必能夠入手,但展覽中同時展出的新錶佳作就絕對值得入手啦!下期我們來談談新作,敬請留意及期待。



