錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作

加入最愛專欄 收藏文章

事情是這樣的，繼上次的「TAKE YOUR TIME Weekend 荏苒周末展覽」活動後，時光的確那樣荏苒；為了更深入了解到活動中展示的腕錶作品，也同時親身體驗一下東方表行的「Take Your Time」選錶概念，故此，筆者特別情商了東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生，好讓筆者能夠親身到店，親自試戴並和店員對談，了解一下各款腕錶背後的故事和設計，就這樣，成就了這次「浸沉式」的探店之旅！事不宜遲，立即和大家分享一下究竟今次又見識了甚麼名錶佳作吧！

關於 Czapek 的 Antarctic 系列，官方的說方是這樣的，「Antarctic系列是獨特的存在，結合了優雅與時代精神。」同時也提到，此系列的腕錶讓佩戴者含蓄地展現個人風格，卻又不失無限的自由與張狂。究竟一款怎樣的腕錶才能彰顯出如斯特質？就是這枚 Antarctique Flying Diamonds S！一眼望過去，腕錶簡潔大方，不銹鋼錶盤直徑38.5毫米，搭載自家製自動上鏈 Caliber SXH5 機芯，配上不銹鋼錶帶，的確是一枚優雅得體的腕錶。

時代精神是甚麼？Czapek表示，「都來到 2024 年後，鑽石早已不再是女士們的專屬好友」，故此 Czapek 將鑽石大大方方地融入錶盤之上，13枚 Antarctic-cut （南極切割型）鑽石，大概是鑽石切割的形象如南極的冰山吧！錶盤用上南極夜空作主題，採用深藍色 aventurine 砂金石作為原料，本身自帶閃閃爍爍的屬性，呈現仿如滿天星斗的醉人星空。「南極也是首屈一指的觀星勝地」Czapek掌舵人 Xavier de Roquemaurel 先生補充到。不銹鋼的低調沉著與砂金石的閃爍相映成趣，低調而張狂，再加上13粒鑽石的點綴，果然是漆黑夜空中的最亮那顆星！

講起德國錶，總離不開 Glashütte！貴為德國鐘錶業重鎮 Glashütte 孕育了德國名氣最響噹噹的腕錶品牌，當中也包括了今次要介紹的 NOMOS Glashütte。德國錶在傳統觀念上，總離不開「鋼水足」的固有觀感；親身到店試錶，除了可以親眼一睹 NOMOS Glashütte 的風采，最緊要是親身感受到它的機械感。今次上手的是 NOMOS Glashütte Club Sport neomatik，作為一款搭載具備世界時間功能的腕錶，「2點鐘」位置按鈕能夠讓時針在24個城市、24個時區中轉換，重點來了：按鈕的手感一絕，極佳機械感，每按一下都切切實實感受到操控一組機械設備，而按鈕的回彈感也一絕，是電子屏幕無法比擬的感覺，按下按鈕的一刹，同時錶盤上的時區也會轉換，由「12點鐘」位置的紅線指向所顯示的城市，也能聽見清脆利落機械聲，「3點鐘」方向的 24 小時顯示窗則用於呈現第二時區時間，讓身處海外的你一眼便可以家鄉的時間。值得一提的是，24個時區中的其中一個是香港，假如你有留意近十至十五年的腕錶市場，不難發現越來越多品牌「離棄」香港時區，或漸漸由其他城市代替，故仍能一鍵跳進香港時區的腕錶實在買少見少。整體而言，Club Sport neomatik 搭載新型自動機芯 DUW 3202， 機芯厚度僅 4.8 毫米，直徑40毫米，筆者上手的這枚是海軍藍拼湖水藍色，穩重又大方，是德國錶一貫有的低調與自信。

這是一場有趣的對話。筆者和東方表行的店員們坐下來講錶，來到 Bianchet 時，話題總繞不開「陀飛輪」。第一個問題，究竟陀飛輪還有功能上的意義嗎？需知道，陀飛輪的誕生最初是為了服務於功能，透過不停的擺動而抗衡地心吸力對於鐘錶擺輪搖擺速度的影響，從而減少誤差，提升時計的精準度。然而第二個問題，究竟陀飛輪的意義只在於「美」嗎？

隨著腕錶業的發展，科技的進步，今時今日的陀飛輪早已剩下「觀賞」這一個功能。話雖如此，陀飛輪裝置本身對於工藝的要求很高，是時間和成本投入下的雙重結晶，單單是一個陀飛輪裝置基本上包含了近八十件零件組裝而成。故此，時至今日，陀飛輪仍是各大鐘錶品牌必爭之地，瑞士獨立製錶品牌Bianchet也是其中一員，誕生於2017年，是相當年輕的鐘錶品牌，靠自家製陀飛輪突圍而出，主打輕巧纖薄，40毫米闊、47.39毫米闊長、8.9毫米高，而當中機芯厚度只佔3.85毫米。乍看之下，鏤空錶盤的陀飛輪不是特別顯眼，位於錶盤上的6點鐘位置，但原來錶盤的鏤空設計大有學問，按1 : 1.618黃金比例從陀飛輪的位置散發開去，令整體視覺更符合美學！

再來又是一款獨立製錶品牌，來自瑞士的 Laurent Ferrier，2010年創辦人 Laurent Ferrier 於日內瓦成立品牌。說來，Laurent Ferrier 的祖父、父親均為製錶人，三代人與瑞士的鐘錶業可謂密不可分，Laurent Ferrier 於成立同名品牌之前，在家傳戶曉的 Patek Philippe 百達翡麗工作超過37年，來到退休之年，才展開成立獨立製錶品牌之旅，果然相當具有魄力！「地平線藍色（Horizon）」映入眼簾，今趟筆者親自試戴的 Laurent Ferrier Classic Auto Horizon 以一抹藍色奪目，乍看官方照片時，錶盤的藍色呈優雅的紫藍色，官方形容為「微妙而深邃的半透明藍色」從而令人聯想起天空，但實物則更偏向淡淡的淺紫色，而顏色更會隨環境光線的強弱而轉變，尤如天空在不同時間下的顏色交替。40mm 精鋼鵝卵石錶盤相當圓潤，錶盤靈感來自19世紀的懷錶，搭載品牌自家研發的 LF270.01 機芯，此機芯最早出現於 Sport Auto 腕錶，當中的950鉑金擺陀，能發揮優越的自動上鍊效能，達至 72 小時的動力儲存。整體感覺，無疑是一款優雅與簡約並重的腕錶作品。

就這樣，時光荏苒，一個美好的週末下午，在東方表行而過，「買錶」是樣獨特的體驗，或許老一輩的錶迷會講「講多過買」，但「講錶」正正就是錶迷聚在一起時的必然話題，能夠打造一個良好的「講錶」環境給錶迷，又何嘗不是「買錶」的第一步呢？最後，特別鳴謝店員的詳細介紹與招待。







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽