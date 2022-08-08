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尋寶女生日誌 - Kogi Ko

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08/08/2022

為夏季滑浪、潛水、遊船河作準備！3款潛水腕錶推介，抵禦深度水壓、點綴夏日活力！

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　　大暑過了之後下了幾天雨，天氣稍涼但依然相當炎熱，有陽光最好直奔海灘，在海水中暢泳降溫，或去遊個船河玩玩wake surf，在現今熱愛「打卡」的時代，show off 一下自然少不了，除了健美的身材及 trendy 的泳裝，當然少不了一枚精心挑選的潛水腕錶！

 

#1為悶熱的夏日送上繽紛色彩：Breitling Superocean

 

Photo Courtesy of Breitling

 

　　Breitling 今年夏天推出新款 SuperOcean 腕錶，為悶熱的夏日送上亮麗的色彩。早前品牌邀請Jeffrey 魏浚笙、Angela 袁澧林、Sofiee 吳海昕、Martin 王智騫及 Kenji 范麒智出席活動，展示全新 Superocean 系列腕錶的活力及時尚感。

 

Photo Courtesy of Breitling

Superocean

Photo Courtesy of Breitling

 

　　新款 Superocean 腕錶有四個錶殼尺寸作選擇，男女皆宜，由 46 毫米、44 毫米、42 毫米到 36 毫米一應俱全。配備不銹鋼、不銹鋼配紅金及青銅三種金屬材質的錶殼款式，青銅版本更採用了特殊合金，耐腐蝕性，但隨著時間的流逝仍會因佩戴者身體本身而產生微妙的色澤變化，使腕錶獨一無二。色彩繽紛的設計令人心情愉快，除了百搭的黑色、白色、藍色、綠色外，亦有土耳其藍、橙色、啡色等。錶帶選擇方面，備有運動型橡膠和三排式金屬錶鏈，均搭配折疊扣，佩戴者可微調多達 15 毫米，方便佩戴於水母衣或潛水服上。

 

Superocean

Photo Courtesy of Breitling

 

　　功能方面，Superocean 全新腕錶防水性能達 300 米，配備寬型指針和 Super-LumiNova® 螢光塗層時標，即使在較暗的水中亦能清晰可見。防刮陶瓷錶圈在44 毫米、42 毫米及 36 毫米尺寸款式上都是單向旋轉，而 46 毫米的錶圈則是雙向的，搭以獲得專利的安全鎖。全部款式皆內置百年靈 17 型自動機芯，為腕錶提供大約 38 小時的動力貯存。

 

Superocean

Photo Courtesy of Breitling

 

詳情可查詢：https://www.breitling.com

 

 

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