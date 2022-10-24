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腕錶，除了備有報時的實際功用外，亦是男士身上絕佳的配飾，為一身造型搭配作點綴之餘，同時反映個人品味，於男士的穿搭上可謂不可或缺的存在。

東方表行深明此道，自 2012 年起冠名贊助擁有逾四十年歷史的沙田錦標賽馬運動，並於 2015 年開始以「時尚煲呔賽馬日」登場，集合時尚、腕錶、良駒，將這每年一度的優雅盛事以最能展示紳士的一面發揮到淋漓盡致。今年，品牌繼續以「There is a Gentleman in Every Man」為主題，以紳士靈活多變的不同面貌展現魅力，先邀請音樂才子馮允謙及新生代跳唱歌手ANSONBEAN拍攝宣傳照，兩位穿上各具特色的紳士服，搭配煲呔及精緻腕錶，一動一靜地演繹個人風格。

#1 馮允謙Jay X Tonda PF

兩位紳士的音樂才華同樣備受矚目，但風格各異，正好表現紳士的多元風采。溫文爾雅的 Jay 以 Parmigiani Fleurier Tonda PF 追針兩地時腕錶配一身優雅的造型展示紳士氣質，點綴以 950 鉑金滾花錶圈的不銹鋼錶殼口徑為 40 毫米，配以飾有格狀大麥粒璣鏤飾紋的米蘭藍色錶盤，設計低調卻令人難以忽視；鍍銠黃金和玫瑰金材質製成的重疊時針顯示兩個時區的時間，在不需要顯示第二時區時將可那時針隱藏，整體感覺更為簡約。

錶背透明底蓋下透視出品牌自家 PF051 自動上鍊機芯，為腕錶提供 48 小時動力貯備。Jay 其後出席東方表行 Gentlemen’s Bow Tie Club 活動，當日佩戴同樣是 Parmigiani Fleurier 的腕錶，Tonda Skeleton PF 以一身紅金材質呈現出高貴不凡，鏤空設計充分展現機械美感，配以簡單時、分功能，在舉手投足間流露出紳士的韻味。







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