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情人節的由來其實並不浪漫。相傳很久以前，羅馬帝國皇帝南征北討擴展兵力，下令單身男士從軍而不准結婚，當時有位天主教神父無懼禁令，秘密幫助有情人証婚，最後被捕，並於 2 月 14 日被絞死。如果這是事實，我們在 2 月 14 日慶祝的大概是自由戀愛的時代，自製浪漫時刻，與伴侶甜蜜溫馨。

雖然「Love is in the air」，愛情不是以物質衍量，但獻上精心細選的禮物依然會令戀人心花怒放。近日 BVLGARI 就邀請「登神」- Anson Lo 及 Edan Lui 演繹品牌在情人節推介的珠寶作品。當中 Serpenti Viper 系列，靈感源自生生不息的靈蛇蛻變，形象百變之餘又獨一無二。兩人亦佩戴了 B.zero1 珠寶，系列從羅馬鬥獸場取得靈感，將充滿雕塑感的建築風格以現代設計詮釋永恆經典。Anson Lo 在宣傳照中以玫瑰金珠寶示人，在溫暖的色調中散發美鑽光芒。Edan 則佩戴白金珠寶，型格而閃耀。多款珠寶時尚而型格，男女皆宜，以「情侶裝 」登場，宣示主權：「你是我的。」







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