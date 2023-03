Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 Watches and Wonders 2023:Rolex 和Tudor新作之選!冰感透底的Cosmograph Daytona、酒紅外圈Black Bay再度登場 提及「疫情影響」已不經不覺三年,終於在這半年裡,香港人開始再度踏入別國土地,加上不再需要隔離,瑞士實體錶展正式如常啟動!在 3 月27 日至 4 月 2 日於日內瓦舉行的 Watches & Wonders 氣勢如虹,羅致 48 個鐘錶品牌在其中,參展的包括有:A. Lange & Söhne、Bell & Ross、Cartier、Chanel、Chopard、Cyrus Genève、Grand Seiko、Hautlence、Hermès、IWC Schaffhausen 、Oris、Panerai、Parmigiani Fleurier、Patek Philippe、Vacheron Constantin、Van Cleef & Arpels 等等,當然,少不了 Rolex 及 Tudor,每年都叫錶迷引頸以待,在錶展前幾天兩大品牌發佈的 trailer 片段已引起迴響,到底今年會推出甚麼? Rolex 的 trailer 一開始就見到如冰塊和一抹藍調,開展後謎底終於解開,今年是 Cosmograph Daytona 誕生六十週年,品牌推出錶徑 40mm 的鉑金冰藍面款,襯刻有測速計的栗棕色 Cerachrom 外圈。心水清的錶迷大概記得,冰藍面錶款在 Cosmograph Daytona 五十週年時推出過,但最最最令人驚喜的,新錶有別於一貫的密封底蓋,品牌首次為其配備藍寶石水晶錶背,讓錶迷一窺全新研發的 4131 計時機芯,提供約 72 小時的動力貯備,是 4130 型機芯升級的成果。這枚自動上鏈機芯配備鏤空 18K 黃金自動陀,夾板亦以勞力士日內瓦波紋裝飾,用小細節令首度透底的腕錶更動人。 除極亮眼的冰藍面款外,Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 還在今個錶展推出幾位新成員,全都 upgrade 採用 4131 計時機芯,但透底底蓋是冰藍面款專屬。另外的款式包括蠔式鋼殼配白色漆面款、黃金與蠔式鋼殼配白色漆面款、18K 永恒玫瑰金殼配亮黑色錶面與日亮金色計時盤款,以及18K 黃金錶殼配以金色錶面與亮黑色計時盤款,前三款跟冰藍面款一樣襯以鏈帶,最後一款則搭配 Oysterflex 錶帶。 下一頁:盤點Tudor新作



2

