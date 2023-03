Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 Watches and Wonders 2023:女生不能錯過錶款! Chanel 7款新作漫遊星際、Hermès展現女性動人魅力 Chanel 及 Hermès 兩大品牌一向是女士寵兒,碰巧,兩者都有參與 Watches and Wonders錶展。早早打入鐘錶市場,Chanel 已是高級製錶的象徵,不是 Fashion watch。今次看到幾枚腕錶不是複雜功能的腕錶,但絕對是令人「心心眼」的款式。 今年 Capsule Collection 新作,以星際之旅 Interstellar 為題,品牌設計師呈現出神秘的科幻感,以像素圖案、印刷電路板、磷光質感、星形掛飾及 3D 機械人等元素,融入 Chanel 幾款標誌性的錶款中,包括 J12、PREMIÈRE、BOY.FRIEND及 CODE COCO。 七款腕錶全部限量發售,當中有三款來自經典的 J12 系列。如果喜歡黑白混色,推介限售 55 枚的 J12 Cybernetic,黑白設計形象鮮明,猶如在黑色腕錶上出現白色像素圖案,與黑色陶瓷殼、黑色錶圈及黑色漆面錶盤形成強烈對比。尺寸直徑 38毫米的黑色耐磨陶瓷及不銹鋼錶殼腕錶備有簡單大三針顯示,內藏 Calibre 12.1 自動上鍊機芯,由 Kenissi 製作,經 COSC 精密時計認證,備 70 小時動力貯備,機芯廠由 CHANEL 聯合擁有。 另外一款使用同款機芯的 J12 Interstellar 以全黑色示人,採用 38 毫米錶殼,如夜空星宿圖般的閃亮仿砂金石漆面錶面上鑲嵌 6 顆鑽石,錶圈鑲黑色漆面長階梯形切割圖案藍寶石水晶。秒針末端綴以一顆星星圖案,隨時間流逝慢慢地劃過夜空,譜奏浪漫動人旋律。還有以全白色登場、石英機芯的 J12 Cosmic,配備較小的 33 毫米白色陶瓷及不銹鋼錶殼,錶面上鑲嵌了 12 顆閃亮的美鑽,幻化成穹蒼星宿。錶圈鑲嵌白色漆面長階梯形切割圖案藍寶石水晶。 Premiere 腕錶有兩款,都配備石英機芯。Lucky Star 黑色漆面錶面配鑲鑽錶圈,幸運星掛飾相當搶眼。Robot 是我最喜歡的款式,以黃金、陶瓷、黑化鈦金屬、縞瑪瑙及鑽石構成的 3D 機械人造型趣緻可愛,活潑之餘不失優雅。 BOY.FRIEND 腕錶為帶出電光幻影的感覺,以不銹鋼搭黑色塗層修飾錶殼及錶圈,錶冠鑲黑色拱面尖晶石。錶面綴以鑲嵌鑽石的印刷電路板,配 signature 的黑色菱格紋漆皮錶帶。最後還有 Code Coco Cybergold,飾以鑲有 CHANEL 標誌的金色菱格紋皮帶鑲CHANEL標誌6個字母。配備兩個黑色漆面錶面,其中一個錶面鑲一顆美鑽,增添一份閃耀。 Hermès方面,個人很喜歡 Cape Cod 系列,腕錶於 1991 年面世,取材於 Henri d’Origny 大膽奔放的筆觸。一開始,設計師打算將系列設計成正方形腕錶,結果變成長方形中帶正方形。錶殼由兩個分成一半的錨鍊鍊節組成,造就出永恆經典。 全新 Cape Cod Chaîne d’ancre 腕錶,容易配襯各款場合的衣著,不論是上班或是日常造型都 carry 得到。兩個款式,紫藤色款展現女性嫵媚,與走優雅路線的藍色色調鑲鑽款相映成趣。品牌標誌性的錨鍊鍊節以交織的形態呈現在條紋錶面上,上面覆以紫藤色或藍色清漆,配以時、分針。23 毫米不銹鋼錶殼內置石英機芯,藍色款配短吻鱷魚皮錶帶,紫藤色款則配小牛皮錶帶。 同樣來自 Henri d’Origny 的設計,於 1978 年問世的 Arceau 系列亦在今年推出新作。 Arceau Petite Lune 的錶面飾以珍貴寶石(包括霰石、蛋白石和珍珠貝母)所製作的浮雕星球,如夢似幻,散發醉人光芒。 38 毫米白金錶殼鑲有一圈鑽石,閃閃生輝。腕錶搭載品牌自製 H1837 自動上鍊機芯,提供 42 小時動力貯存。砂金石結合珍珠貝母的錶盤上備時、分針,月相視窗設在 10 點 30 分位置。錶面將品牌細緻的手工完美呈現,襯藍寶石色短吻鱷魚皮錶帶。



【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年:政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

Watches & Wonders 2023

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

Watches and Wonders 2023:女生不能錯過錶款! Chanel 7款新作漫遊星際、Hermès展現女性動人魅力 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/kogiko/43642 【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年:政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。 ► 火速報名https://taodong2023.etnet.com.hk 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close