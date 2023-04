Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 百花齊放的鐘錶界!WW2023場館以外:Breitling、 BVLGARI 及 F.P.Journe 新作驚喜現身 今屆 Watches & Wonders 中,有 48 個鐘錶品牌參展,與此同時,亦有其他不在場內的品牌湊湊熱鬧,在這段時間推出新錶,錶壇可謂百花齊放。 首先有 Breitling 在錶展前 6 天發佈新作。跑車和腕錶一向都是男士心愛的玩意,當魚與熊掌可以兼得,兩者融為一體,造就了 Top Time 經典汽車系列四款計時腕錶。其實此系列在 2021 年推出時已十分暢銷,今次載譽歸來,品牌以幾款傳奇跑車作靈感,包括 Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 及 Shelby Cobra,當中 Top Time B01 Ford Thunderbird 是全新錶款,配備紅色錶帶和白色錶面,與紅色測速計刻度形成對比,另一方面,明亮的藍綠色「雷鳥」標誌及紅色計時指針亦相當搶眼。 而另外三款則是新版,分別是綠色錶面配黑色計時盤的 Top Time B01 Ford Mustang、紅色錶面襯黑色計時盤的 Top Time B01 Chevrolet Corvette 及藍色錶面配白色計時盤的 Top Time B01 Shelby Cobra,都一樣採用同類車款的顏色和標誌。41 毫米的錶徑其實不算太大,不讓男士專美,女士佩戴一樣有型有款。 最值得一提的是腕錶的「engine」,內藏 Breitling 自家 B01 型機芯,精準度進一步提高,更加可靠。藍寶石水晶錶背將機芯表露無遺,鏤空機芯為腕錶提供約 70 小時的動力貯存,獲得瑞士官方天文臺(COSC)認證。錶殼防水深度 100 米。 腕錶的細節亦突出經典跑車主題,包括錶面上猶如復古儀錶的方圓形小錶盤、測速刻度,襯以穿孔設計皮革賽車錶帶,亦可選擇精鋼編織鏈帶。四款腕錶中,Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 均配備三個小錶盤,Shelby Cobra 卻只有兩個,本應設於 6 點鐘位置的錶盤以 Shelby Cobra 眼鏡蛇標誌取代,其他三款的 12 時位置可見 Breitling 與跑車品牌標誌並列,留意 Breitling 故意用上舊款 logo,顯出復古經典味道。



Watches & Wonders 2023

