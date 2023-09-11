加入最愛專欄 收藏文章

剛過去的 GENEVA WATCH DAYS 在 2020 年成立，今年的參展品牌多近 40 個，在日內瓦可謂百花齊放。

由 BVLGARI 開始，品牌在錶展中推出不少腕錶。當中男士至愛的 Octo Finissimo 系列，曾經採用鈦金屬、鉑金、玫瑰金、黃金、陶瓷與鉭金屬作材質，今次以碳材質和玫瑰金結合，造就出兩款全新材質版本的 Octo Finissimo Automatic 超薄自動腕錶及 Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶，煤炭黑色與玫瑰金色對比鮮明，與別不同，展現時尚型格。

兩款全新 Octo Finissimo CarbonGold 系列腕錶的 40 毫米錶殼、錶鏈與錶盤均採用輕巧的霧黑碳材質製成，保持纖薄的設計，襯玫瑰金色時標與錶冠，分別配備小秒針或萬年曆功能，前者內置品牌自製 BVL 138 超薄自動上鍊機械機芯，備 60 小時動力貯存。

Octo Finissimo Perpetual Calendar 萬年曆腕錶於 2021 年時勇奪日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）金指針獎，並亦創下品牌第七項超薄紀錄，今年以全新面貌示人，搭載全新設計的 BVL 305 自動機芯，動力貯存 60 小時，備時、分、逆跳日期、星期、月份和逆跳閏年指示。







全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情