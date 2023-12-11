Watch & Jewelry

尋寶女生日誌 - Kogi Ko

加入最愛專欄　 收藏文章　

11/12/2023

戴上Pilot Watch滿足飛行欲望！Breitling新作 Avenger 系列強勢登場、Bell & Ross 全新 BR03 延續經典傳奇

#Watch #腕錶 #Bell & Ross #Bell & Ross BR03 #Breitling Avenger

　　剛安排了五日四夜的假期，結果當中兩天除了午飯和晚飯之外都要工作，惟有期待下一個旅程，同時看看Breitling 及 Bell & Ross 最新推出的腕錶滿足一下飛行欲望。

 

Photo Courtesy of Breitling

Photo Courtesy of Breitling

 

　　一向作為飛行腕錶代表之一的 Breitling 最近舉辦新錶發佈活動，繼之前Navitimer之後，Avenger 系列新作強勢登場，品牌特別邀請了古天樂、余香凝擔任活動嘉賓，聯同司儀陳貝兒及品牌亞洲區總裁 Alvin Soon 演繹全新時計。這款腕錶專為噴射機飛行員打造，全面升級，當中的計時錶款更內置品牌自家 B01 機芯。

 

Average B01 Chronograph 44

Photo Courtesy of Breitling

 

　　配備44毫米直徑錶殼的 Average B01 Chronograph 44 及 Average B01 Chronograph 44 Night Mission 均搭載百年靈自製 01 型機芯，為腕錶提供 70 小時動力貯備，備 COSC 認證，透視於藍寶石水晶錶背底蓋內。前者備有多色選擇，包括藍色、綠色、黑色或沙色，配襯日常不同造型。錶面綴有棒形時標，搭紅色尖端計時指針。後者 Avenger Night Mission 以型格路線示人，錶殼和錶圈由防刮黑色陶瓷材質製成，配鮮黃色或碳黑錶盤，錶盤數字尤其清晰易讀。

 

Average B01 Chronograph 44 Night Mission

Photo Courtesy of Breitling

 

　　去旅行最適合配戴 GMT 腕錶，清楚知道當地及原居地時間。Avenger Automatic GMT 以紅色世界時間指針沿著 24 小時旋轉錶圈指示世界標準時間。同樣採用直徑 44 毫米錶殼，不銹鋼材質的腕錶搭載有 COSC 認證的百年靈 32 型機芯，具約 42 小時動力貯存。有黑色或海軍藍色錶盤可供選擇，綴以軍用皮革錶帶或不銹鋼錶鏈。

 

Avenger Automatic GMT

Photo Courtesy of Breitling

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On 尋寶女生日誌
You May Also Like
#Watch #腕錶 #Bell & Ross #Bell & Ross BR03 #Breitling Avenger
More on Watch & Jewelry

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#Gym Come True#DIVAart#ArtInvest
Watch & Jewelry Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share