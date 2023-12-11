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剛安排了五日四夜的假期，結果當中兩天除了午飯和晚飯之外都要工作，惟有期待下一個旅程，同時看看Breitling 及 Bell & Ross 最新推出的腕錶滿足一下飛行欲望。

一向作為飛行腕錶代表之一的 Breitling 最近舉辦新錶發佈活動，繼之前Navitimer之後，Avenger 系列新作強勢登場，品牌特別邀請了古天樂、余香凝擔任活動嘉賓，聯同司儀陳貝兒及品牌亞洲區總裁 Alvin Soon 演繹全新時計。這款腕錶專為噴射機飛行員打造，全面升級，當中的計時錶款更內置品牌自家 B01 機芯。

配備44毫米直徑錶殼的 Average B01 Chronograph 44 及 Average B01 Chronograph 44 Night Mission 均搭載百年靈自製 01 型機芯，為腕錶提供 70 小時動力貯備，備 COSC 認證，透視於藍寶石水晶錶背底蓋內。前者備有多色選擇，包括藍色、綠色、黑色或沙色，配襯日常不同造型。錶面綴有棒形時標，搭紅色尖端計時指針。後者 Avenger Night Mission 以型格路線示人，錶殼和錶圈由防刮黑色陶瓷材質製成，配鮮黃色或碳黑錶盤，錶盤數字尤其清晰易讀。

去旅行最適合配戴 GMT 腕錶，清楚知道當地及原居地時間。Avenger Automatic GMT 以紅色世界時間指針沿著 24 小時旋轉錶圈指示世界標準時間。同樣採用直徑 44 毫米錶殼，不銹鋼材質的腕錶搭載有 COSC 認證的百年靈 32 型機芯，具約 42 小時動力貯存。有黑色或海軍藍色錶盤可供選擇，綴以軍用皮革錶帶或不銹鋼錶鏈。







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