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毋庸置疑，作為近年來最具人氣的獨立製錶品牌之一，H. Moser & Cie. 推出的錶款總是令人眼前一亮。品牌創立於 1828 年，至今研發出 17 款原廠自製機芯。年產量不多，打著「very rare」旗號，一錶難求。2022 年年底，品牌的全球首間專門店於 香港面世，並於去年年中隆重開幕。一向推崇簡約主義的H. Moser & Cie.，在去年十月底，推出限量僅 100 枚的 Endeavour 勇創者中華曆限量版腕錶，在複雜如斯的機械腕錶上體現優雅的極簡美學設計。而去年聖誕前，訪問了品牌的 行政總裁 Edouard Meylan 先生，為 2023 年畫上句號。

今次，H. Moser & Cie. 與日內瓦著名製錶工坊 Agenhor SA. 合作，將融匯日月運行規律的農曆與建基於太陽運行週期的格里曆法（公曆）結合，分別以太陽（陽曆）和月亮（陰曆）為基準的兩套曆法系統各自獨立計時，但亦同步呼應，在腕上同時顯示中國十二生肖的交替更迭和月相盈虧變化，以 12 年為週期，當中無須調校，可顯示農曆月份及天數、閏月份、農曆年份及其對應的生肖、月相及格里曆日期。用家只需要在週期結束時將腕錶交予保養，更換新一輪 12 年週期的凸輪裝置即可。

第一眼看見新作的錶面，以 Moser 而言，算是比較 Busy 的一款。談及此錶，Edouard 很自豪地表示，Endeavour Chinese Calendar Limited Edition 是一個真正的技術壯舉，Moser 的萬年曆清晰而巧妙，一直廣受讚譽，因此再下一城，再添近成員。中國的陰陽曆極為複雜，全新腕錶在表達這種複雜性的同時，亦保持簡單且易讀和操作的特性，盡可能保持簡約，維持一貫作風。無可否認，將中國傳統文化以當代西化詮釋，Endeavour Chinese Calendar Limited Edition 完美演繹出「化繁為簡」的感覺，各項顯示資訊一目了然，且容易調校。

講述腕錶最令人著迷的地方，Edouard 指是中國曆法本身富含文化和傳統的象徵意義，源自於數千年來人類對大自然的觀察，再遵循農曆節氣和四時的節奏，對於中國農業和傳統文化至關重要。要更有效地展示這個複雜而古老的時間計算系統，Moser 團隊與多位中國文化專家進行交流，透過了解中國的曆法體系，穿越中國數千年的歷史，領略當中的奧妙，向中國傳統文化致敬。

以下資料對於是數學白痴的我來說實在是不易理解：月相變化週期與陰曆法一致，以月亮週期為基準，當月球繞地球公轉一圈是為期 29.53 天，每月的天數就會是 29 或 30 天。一年共有 12 個農曆月，平均總日數為 354.36 日，較太陽週期少 10.88 天。如此這般，每過一年，在同一陰曆日期所對應的公曆日期將會提前 11 天，導致陰曆月份與四季變化不同步。作為應對方法，農曆每隔兩至三年便會在一年中增設第 13 個月，以確保月份變化與四季更替的節奏保持一致，增加的月份則名為閏月。

問及 Edouard，在設計新腕錶時，品牌會先由機芯或是腕錶外觀著手，他說，因應個別款式，例如 Streamliner 系列，設計由其標誌性的鏈帶開如到錶殼再放置機芯。今次這款勇創者腕錶，他們先由機芯開始。HMC 210 自動上鏈自製機芯是在 HMC 200 機芯基礎上加裝由 Agenhor SA. 專門研製的附加模組，再置其於口徑 40 毫米的紅金錶殼內，配以午夜藍煙燻錶盤。腕錶形象鮮明，錶盤上飾有透明漆品牌標誌，左右兩側各設有一個月牙形的視窗，左邊顯示農曆月份，右邊的則同時顯示農曆日期及月相。圓形的逆跳指針帶有尖端，緩緩劃過視窗內的弧形刻度，在滿程後瞬跳回到起點，乾脆利落。農曆年份生肖顯示於 12 點鐘位置的上方，而下方的視窗則指示閏月份，沒有閏月的常規年份則會呈黑色。6 點鐘位置設有偏心式小秒盤，下方則為格里曆日期視窗。

題外話，Edouard 透露品牌正在研究一種新錶殼物料，到底會用於甚麼系列？會不會是他本人最愛的 Streamliner？或是一個全新系列？錶迷們敬請期待！







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