Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 與H. Moser & Cie. 行政總裁Edouard Meylan對談:勇創者中華曆限量版腕錶,於複雜中呈現優雅的極簡美學 毋庸置疑,作為近年來最具人氣的獨立製錶品牌之一,H. Moser & Cie. 推出的錶款總是令人眼前一亮。品牌創立於 1828 年,至今研發出 17 款原廠自製機芯。年產量不多,打著「very rare」旗號,一錶難求。2022 年年底,品牌的全球首間專門店於 香港面世,並於去年年中隆重開幕。一向推崇簡約主義的H. Moser & Cie.,在去年十月底,推出限量僅 100 枚的 Endeavour 勇創者中華曆限量版腕錶,在複雜如斯的機械腕錶上體現優雅的極簡美學設計。而去年聖誕前,訪問了品牌的 行政總裁 Edouard Meylan 先生,為 2023 年畫上句號。 今次,H. Moser & Cie. 與日內瓦著名製錶工坊 Agenhor SA. 合作,將融匯日月運行規律的農曆與建基於太陽運行週期的格里曆法(公曆)結合,分別以太陽(陽曆)和月亮(陰曆)為基準的兩套曆法系統各自獨立計時,但亦同步呼應,在腕上同時顯示中國十二生肖的交替更迭和月相盈虧變化,以 12 年為週期,當中無須調校,可顯示農曆月份及天數、閏月份、農曆年份及其對應的生肖、月相及格里曆日期。用家只需要在週期結束時將腕錶交予保養,更換新一輪 12 年週期的凸輪裝置即可。 第一眼看見新作的錶面,以 Moser 而言,算是比較 Busy 的一款。談及此錶,Edouard 很自豪地表示,Endeavour Chinese Calendar Limited Edition 是一個真正的技術壯舉,Moser 的萬年曆清晰而巧妙,一直廣受讚譽,因此再下一城,再添近成員。中國的陰陽曆極為複雜,全新腕錶在表達這種複雜性的同時,亦保持簡單且易讀和操作的特性,盡可能保持簡約,維持一貫作風。無可否認,將中國傳統文化以當代西化詮釋,Endeavour Chinese Calendar Limited Edition 完美演繹出「化繁為簡」的感覺,各項顯示資訊一目了然,且容易調校。 講述腕錶最令人著迷的地方,Edouard 指是中國曆法本身富含文化和傳統的象徵意義,源自於數千年來人類對大自然的觀察,再遵循農曆節氣和四時的節奏,對於中國農業和傳統文化至關重要。要更有效地展示這個複雜而古老的時間計算系統,Moser 團隊與多位中國文化專家進行交流,透過了解中國的曆法體系,穿越中國數千年的歷史,領略當中的奧妙,向中國傳統文化致敬。 以下資料對於是數學白痴的我來說實在是不易理解:月相變化週期與陰曆法一致,以月亮週期為基準,當月球繞地球公轉一圈是為期 29.53 天,每月的天數就會是 29 或 30 天。一年共有 12 個農曆月,平均總日數為 354.36 日,較太陽週期少 10.88 天。如此這般,每過一年,在同一陰曆日期所對應的公曆日期將會提前 11 天,導致陰曆月份與四季變化不同步。作為應對方法,農曆每隔兩至三年便會在一年中增設第 13 個月,以確保月份變化與四季更替的節奏保持一致,增加的月份則名為閏月。 問及 Edouard,在設計新腕錶時,品牌會先由機芯或是腕錶外觀著手,他說,因應個別款式,例如 Streamliner 系列,設計由其標誌性的鏈帶開如到錶殼再放置機芯。今次這款勇創者腕錶,他們先由機芯開始。HMC 210 自動上鏈自製機芯是在 HMC 200 機芯基礎上加裝由 Agenhor SA. 專門研製的附加模組,再置其於口徑 40 毫米的紅金錶殼內,配以午夜藍煙燻錶盤。腕錶形象鮮明,錶盤上飾有透明漆品牌標誌,左右兩側各設有一個月牙形的視窗,左邊顯示農曆月份,右邊的則同時顯示農曆日期及月相。圓形的逆跳指針帶有尖端,緩緩劃過視窗內的弧形刻度,在滿程後瞬跳回到起點,乾脆利落。農曆年份生肖顯示於 12 點鐘位置的上方,而下方的視窗則指示閏月份,沒有閏月的常規年份則會呈黑色。6 點鐘位置設有偏心式小秒盤,下方則為格里曆日期視窗。 題外話,Edouard 透露品牌正在研究一種新錶殼物料,到底會用於甚麼系列?會不會是他本人最愛的 Streamliner?或是一個全新系列?錶迷們敬請期待!



