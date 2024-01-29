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尚有不足兩個星期便是農曆新年，龍象徵至高無上、幸運、權力、氣派、成就等，是中華文化一個極受歡迎的設計靈感，最近各大品牌紛紛推出龍年腕錶，可謂百家爭鳴。除了一貫會推出生肖腕錶的品牌外，不少平時絕少甚至從來沒有推出生肖錶的品牌都來分一杯羹，共慶新春佳節。

喜迎甲辰龍年，Franck Muller 推出兩款龍年限量版腕錶。首先是品牌日本藝術家合作的款式，金田涼子以擬人手法呈現大自然事物而著稱，今次品牌與之創造出別出心裁的 Cintrée Curvex 金田涼子龍年限量版腕錶，應節之餘亦盡顯時尚。

沒有把常見的傳統瑞龍設計威風凜凜地呈現在作品上，反而將其幻化成俏皮的小女孩，在每個時標上萌態可掬地示人，展露可愛的一面，配以優雅的 Cintrée Curvex 弧形錶殼，令人眼前一亮。鮮艷的綠松石顏色錶盤上飾有塗漆裝飾，其雕飾紋展現迷人的光影效果，搭配同色錶帶，即使在龍年過後，依然別具韻味。腕錶搭載自動機芯，限量 500 枚，只限於亞太區限定發售。

品牌同時推出 Vanguard Dragon Slim Skeleton 龍年限量版腕錶，鑲嵌璀璨寶石，錶背底蓋下可見威武的龍形圖案，為鏤空機芯錦上添花。腕錶提供三款不同色調的款式選擇，包括鮮紅的 Vanguard Dragon Slim Skeleton Rouge 及翠綠的 Vanguard Dragon Slim Skeleton Vert，兩者的藍寶石底蓋及指針分別呈現紅色及綠色的鮮明色調，而 Vanguard Dragon Slim Skeleton Color Dreams 雖配以透明底蓋，但於錶盤上的時標展現繽紛色彩。每款腕錶限量 10 枚，同樣僅於亞太區限定發售。







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