加入最愛專欄 收藏文章 Watches and Wonders 2024:Tudor推出大熱可樂圈Black Bay 58 GMT、金綠配色Black Bay 58 18K 出現在 Watches and Wonders 錶展的大熱品牌除了 Rolex 外,Tudor 亦是眾望所歸的品牌之一。大家期待見於 Rolex 大哥的紅黑雙色可樂圈腕錶並沒有出現,但兄弟 Tudor 卻為一眾錶迷完夢。 大熱可樂圈:Tudor Black Bay 58 GMT 全新 Tudor Black Bay 58 GMT,最搶眼的一定是其24小時紅黑雙向旋轉錶圈,細心看就會發現紅是酒紅色澤,而不是鮮紅,再配搭鍍金細節。個人認為,這個色調在穿搭上,不僅更好看,且更易駕馭! 腕錶保留Black Bay 58 的39毫米直徑不銹鋼錶殼,設計更見細緻,尺寸亦是男女通愛。內置品牌原廠 GMT MT5450-U 型機芯,獲 METAS 及 COSC 雙認證,配備矽游絲,為腕錶提供 65 小時動力貯備。 圓拱形的啞黑色錶面上同樣綴以鍍金裝飾,搭標誌性「雪花」指針,可選擇不銹鋼錶帶或橡膠錶帶。 金綠配色:Tudor Black Bay 58 18K 另一方面,同系列亦推出新成員Black Bay 58 18K,得名自錶殼及錶帶所用的貴金屬材質。直徑 39 毫米的實心 18K 黃金錶款,經全磨砂啞面處理,洗去奢華感而增添復古而型格的特質。 錶圈採用「金綠」配色,非常吸睛;圓拱形啞「金綠」色調錶面襯 18K 黃金立體圓點時標,與 18K 黃金材質的「雪花」指針、分針及秒針相映成趣。 腕錶亦配備實心金三鏈節錶帶,搭能夠快速調節錶帶長度的 Tudor「T-fit」帶扣,佩戴者可隨意對錶帶進行快速調校,無需任何工具,可調校的長度達 8 毫米。 簡單「穩陣」之選:Tudor Black Bay 簡單「穩陣」之選,單色 Black Bay 腕錶,沿襲「原版」Black Bay ,採用41 毫米直徑的不銹鋼錶殼,配備有「T-fit」帶扣的不銹鋼三鏈節「鉚釘」錶帶、五鏈節錶帶或橡膠錶帶。 新款腕錶採用墨黑色磨砂錶面綴銀色鍍銠立體圓點時標搭「雪花」指針,搭配點綴銀色裝飾的60分鐘刻度黑色單向旋轉外圈,以簡單配色突顯前衛時尚的感覺。 內置原廠 MT5602-U 型機芯,一樣備 COSC 及 METAS 認證,上滿鍊達70小時動力貯存。



