加入最愛專欄 收藏文章 以錶盤訴說故事:Chanel將傳奇女士的日常置於錶面、Van Cleef & Arpels打造生機盎然的小花園 如果說每款腕錶背後都有個故事,Chanel 及 Van Cleef & Arpels 就在 Watches and Wonders 2024 推出的新品中為我們帶來最美麗的演繹。 Chanel J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 雖說以時裝及高級訂製服起家,但 Chanel 在製錶界的地位早已不容置疑。由之前參展 Basel,到現在的Watches and Wonders,總會推出令人眼前一亮的作品。例如以 Chanel 女士人像造型示人的腕錶,之前一推出就旋即被搶購一空。今年她再次出現於腕錶作品上,J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 自動人偶腕錶將這位傳奇女士的日常故事放到錶面上,演繹她對工作的熱愛。 錶徑 38 毫米的啞光黑色陶瓷錶殼襯鑲有 48 顆長階梯形切割鑽石的不銹鋼錶圈,配三節式鏈帶。錶面上演活 Chanel 女士的工作場景。在位於 Rue Cambon 的 Haute Couture 工作坊,她身穿經典卻永不過時的 Tweed 套裝、腳踏高跟鞋、頭戴圓帽,一身優雅時尚的打扮,手執剪刀準備在縫紉用的半身模型身上忙碌一番。 場景細節上亦見心思:半身模型上的布裁、地上的碎布、待用的布匹、線卷、牆上的草圖、「Mademoiselle prive」門牌等,十分細緻。8 點鐘位置設有按鈕驅動人偶,令 Chanel 女士及半身模型互動起來,呈現出在工作室的忙碌日常。腕錶內置品牌自家全新設計的 Caliber 6手動上鍊機芯,由其製錶工坊足足用上5年時間研發。 另外兩款也相當吸睛的腕錶,包括 Première Ruban Couture 及 Boy⋅Friend Couture Watch。前者是黃金錶殼配黑色主調,以裁縫常備的軟尺的圖案印在雙圈皮革錶帶上,趣味十足,錶冠綴以 Chanel 女士卡通頭像圖案,俏皮可愛。簡單時、分功能,搭載石英機芯。後者 Boy⋅Friend Couture Watch 以品牌標誌性的 Tweed Jacket 圖案飾於黑色漆面錶盤上,非常搶眼,錶圈上襯以金鏈條裝飾,將 Chanel 的衣飾穿在腕上。



