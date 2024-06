Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 黃金腕錶與藍色錶盤:Rolex、Breitling、BVLGARI 的金配藍,襯出搶眼又型格的風格! 黃金保值是眾所週知的事,電影中就不乏落難角色把金錶在當鋪「當咗佢」的情節。從前總覺得黃金腕錶有種土豪的味道,但現今的腕錶品牌以時尚設計配上這種貴金屬,一洗俗氣,相當容易配襯日常穿搭。黃金腕錶原來一樣可以帶出時尚型格!無獨有偶,今次介紹的三款腕錶都配襯搶眼的藍色錶盤,展示現代風格。 Breitling Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham 提起 trendy 的黃金腕錶,馬上聯想起時尚巨星 Victoria Beckham 早前將個人風格融入 Breitling 限量版 Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham 腕錶中。今年初 Breitling 推出與 Victoria Beckham 共同設計的全新腕錶系列,當中就備有黃金款。 在 2008 年,當「碧咸嫂」推出同名服裝系列時,就令時尚界驚艷不已,一直維持至今。如今,憑著 Chronomat 腕錶系列的經典外型及 Victoria Beckham 的標誌性風格,新作功能與時尚感兼備,既保留了 Chronomat 腕錶的經典功能,例如 Rouleaux 金屬錶鏈和 15 分鐘標記處凸起的錶圈指示器,再結合靈感源自 Victoria Beckham 2024 年春夏時裝顏色搭配的配色,黃金款腕錶除了配午夜藍色的錶盤外,還有薄荷色和沙色,每色限量 100 枚。 錶盤上飾有 Breitling 標誌,秒針上則飾有 Victoria Beckham 姓名的首字母,強強聯手。腕錶搭載 Breitling 自家 10 型自動上鍊機芯,獲得瑞士官方天文臺 COSC 認證,動力貯備約為 42 小時,具有日期功能,配大三針顯示。



