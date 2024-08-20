在碧波中暢泳！Ulysse Nardin、 Bell & Ross、Breitling 全新潛水腕錶，為炎夏降溫！

加入最愛專欄 收藏文章

熱！熱！熱！香港的炎夏實在叫人吃不消，雨水亦未能為大地降溫，反而更悶熱。除了逛商場「涼冷氣」，在碧波中暢泳或潛水亦是消暑妙法，順便Show Off一下手上的潛水腕錶就更不錯。

Ulysse Nardin 早前推出兩款軍綠色的作品，分別是防水深度達 300 米的 Diver Net OPS 及 防水 200 米的 Diver Skeleton OPS。前者堅守可持續發展的使命，錶殼採用可回收含量高達 95% 的再造精鋼材質所製，而錶殼側面及背面圓環則以 60% 採用漁網回收再生的 Nylo® 聚醯胺物料及 40% 的Carbonium®碳正離子物料製成，備有極為優越的強度之餘亦無比輕盈。

Diver Net OPS 配備有型有款的卡其綠色噴砂錶盤，中央飾有經壓印及緞面打磨處理的「X」標誌，極具可觀性。品牌早前在其專門店舉辦活動，由型男湯君慈 Bruce 演繹。腕錶的 12 點鐘位置設有動力貯存顯示，小秒盤則在 6 點鐘位置。內置配備矽游絲的 UN-118 自動上鍊機械機芯，上滿鍊後可提供 60 小時動力。

另一款在活動當日由湯君耀 Chris 型格示範，Diver Skeleton OPS 中央搶眼的鏤空「X」結構下透視出精妙的 UN-372 鏤空自動上鍊機芯，配備超大矽製振盪器和矽製擒縱機構。口徑 44 毫米的錶殼以鈦金屬製成，覆以黑色DLC鍍層，添上現代感。單向旋轉內凹錶圈及錶盤 12 時位的發條盒蓋均採用 Carbonium® 碳正離子材質所造。

兩款腕錶都有兩種錶帶選擇，除了橡膠錶帶款，還有部分採用回收漁網製成的卡其綠色織物錶帶。







夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解