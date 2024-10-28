The Hidden Gems：將巴黎花園的景致、羅馬的古典藝術融入珠寶中，推介2個獨立珠寶品牌！

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老實說，從奢華品牌到獨立設計師品牌，世上的珠寶設計如同恆河沙數。然而，獨立品牌所推出的作品同樣常常超出我們的預期，展現出獨特的創意和個性。這些獨立設計師在珠寶界的冒險，不僅挑戰了傳統的設計理念，也帶來了更具個人風格的選擇，讓人驚喜不已！今次，就為大家推介兩個分別來自意大利和德國的獨立品牌，一睹品牌對於珠寶的詮釋。

如古典藝術品般的SICIS Jewels

去年，意大利珠寶品牌SICIS Jewels在香港開設專門店，憑著微鑲馬賽克工藝，結合貴金屬和各種寶石，幻化成女士佩戴在身上的藝術品。其珠寶最高辨識度的地方，是很多作品都用上微鑲馬賽克技術，令珠寶首飾好像藝術品一樣，走進其專門店會令人有種身在美術館的感覺。這技術在 18 世紀的羅馬教皇時期出現，工匠們以天然材料、有色礦物和黃金製成極為微小的鑲嵌顆粒，再以手工排列鑲嵌成精緻的圖案。

日轉星移，當技術發展愈來愈成熟，曾用於外牆及地面裝飾的大型馬賽克拼圖逐漸改進，變成如刺繡一般小巧細緻而豐富。工匠把天然礦物原料以極高溫熔化，拉成細絲狀以獲得所需的幼細度和形狀的長棒，再由微鑲馬賽克大師切割成微小碎片以進行鑲嵌，製作的難度甚高，鑲嵌物的尺寸甚至小於一毫米，絕對考驗工匠的巧手及金睛火眼，也正因如此，每一款作品都是 unique piece，即使再製作也不會一模一樣。

SICIS Jewels 的馬賽克大師在品牌位於意大利拉文納的工作坊內以無窮的創意及個人風格，為珠寶作品注入靈魂。色彩的巧妙混合，時以強烈對比帶出主題，時以漸變色彩表現和諧及層次，配上不同形狀或效果的的微小馬賽克配合鑽石、藍寶石、托帕石、坦桑石等等珍貴寶石。早前推出Giardino（「花園」）高級珠寶系列，展示花卉之美。Giardino Estate（「夏天花園」）和Giardino Primavera（「春天花園」）兩套珠寶均包括頸鏈、手鏈、戒指和耳環，展現獨特的色彩。「春天」以粉紅色、紅色和藍色色調為主調，綴以鑽石、坦桑石和藍寶石，顏色配搭嬌艷。「夏天」則採用粉藍色、紅色、綠色和淡紫色色調，綴以鑽石、海藍寶石和藍寶石，清新而繽紛。







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