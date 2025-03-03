換個角度看星，Bell & Ross衝出大氣層，以時間細味太空漫遊

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某一個晚上，與身邊的人抬頭看星星，天南地北的說著。我說：「那是獵戶座的腰帶！」、「我們肉眼看到的星星，有大有小有遠有近，所以分不清其體積大小。」、「那幾顆是人造衛星？」、「地球會自轉，因此我們跟歐洲看到的星星不一樣。」⋯⋯等等，最後我還加上「書中自有黃金屋」這句說話把自己胡亂吹噓的東西說得理所當然。不知道他是否故意不拆穿，反正我最後只說：「星星一直在我們身邊，只是我們有否看見。」

今次跟Bell & Ross換個角度看星，本來其航空形象一直深入民心，但這次衝出大氣層，與錶迷來個太空漫遊。新作 BR-03 Astro 從太空看回地球，將浩瀚宇宙濃縮於腕錶之內，地球置於錶盤中心，被月球及火星環繞著，星空的神秘與浪漫完全展示在 41 毫米的微噴砂黑色陶瓷錶殼內。老實說，「太空視角」並不是一個新 Idea，但 Bell & Ross 這錶款的靈感來自國際太空站的穹頂艙，我們身處的地球為中心，完美展現一個包含月球、火星與人造衞星的微型行星系統，以行星圍繞地球的軌道化為無窮念想的方式顯示時間。有別於傳統時計以指針讀時，小衛星及月球分別化作秒針及分針，繞著主角地球運行不息，顯示時間流逝，提醒大家珍惜一分一秒，活在當下。稍遠的火星則指示小時，錶盤上每個角色都平衡有序，別具心意。

腕錶上的立體地球擬真度極高，在呈現出繁星滿佈的藍色砂金石錶盤上顯得相當搶眼。要營造出如此像真的效果，品牌特意在底層玻璃下面印圖，再把地球圖像位置的玻璃鑄刻成圓拱狀，使其比例上更擬真。腕錶演繹時、分、秒讀時功能的方法另具玩味，如以上所言：火星顯示小時、月亮顯示分鐘，加上顯示秒的人造衞星，所以製錶師需要精準地計算「指針」的重量和位置，特別要穩妥支撐著經雷射雕刻呈現出隕石坑的金屬月亮，設計及技術上都花過心思。

BR-03 Astro 的黑色外觀型格十足，配上標誌性的「方中帶圓」獨特錶殼，備旋入式錶冠，搭黑色橡膠錶帶，同時附有一條黑色合成織布錶帶，展現風格個性。時計內置 BR.CAL-327 自動機芯，備 54 小時動力貯存。限量 999 枚，售價港幣三萬六千多元。







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