Tudor W&W 2025錶展焦點：Black Bay 58披上酒紅新裝、Black Bay 68大錶面展現時尚風格！

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早前提及今年 Watches & Wonders 錶展中 Rolex 的話題之作，其姊妹品牌 Tudor 亦一向廣受錶迷喜愛。今年最吸引眼球的，個人認為是以全酒紅色示人的 Black Bay 58（碧灣1958型）腕錶，首次配備裝有品牌「T-fit」帶扣的五鏈節錶帶，通過 Master Chronometer Certification 認證。

這款 Black Bay 58 以 58 命名，是取自於 1958 年品牌推出的首款防水深達 200 米、稱為「大錶冠」的潛水腕錶。新款 Black Bay 58 搭配引人注目的酒紅色單向旋轉外圈、圓拱形酒紅色磨砂錶面，錶面飾以太陽放射紋和點綴以立體時標，細節上見心思；備「雪花」指針，是品牌潛水腕錶的一大標記，上面塗有 A 級瑞士 Super-LumiNova®夜光物料，確保清晰易讀。

腕錶配備直徑 39 毫米的磨光及磨砂不銹鋼錶殼，防水達 200 米，內置品牌自家原廠自動上鏈 MT5400-U 型機芯，獲瑞士 COSC 官方天文台認證，動力貯存 65 小時，配備矽游絲。腕錶可選擇不銹鋼五鏈節錶帶、三鏈節「鉚釘」錶帶或橡膠錶帶，均配備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。

另一款個人很喜歡的新作是 Black Bay 68（碧灣68型）腕錶，以直徑 43 毫米錶殼尺寸豐富了此系列。腕錶備有兩款錶面選擇，搭配相應的配色設計，展現時尚風格。

新品備有口徑 43mm 不銹鋼錶殼，同樣防水 200 米，配黑色 60 分鐘刻度單向旋轉外圈，襯以圓拱形銀色或「帝舵藍」磨砂錶面，上面飾以太陽放射紋，吸睛的「雪花」指針在錶面依時間的流逝而徐徐移動。配不銹鋼無鉚釘三鏈節錶帶，備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。







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