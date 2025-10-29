Fashion
29/10/2025

Insider實踐多年的內衣保養術！學懂這5大守則，讓心愛的內衣也可以青春常駐！

　　妳是否曾為一件設計精緻、質料上乘的內衣而心動不已，卻在幾次洗滌後發現它變形、褪色，失去了原本的光彩？我懂，那種失落感就像一段美好關係被時間磨損。但其實，只要掌握正確的保養方法，妳心愛的內衣完全可以「青春常駐」，陪妳走得更遠。

 

　　內衣是最貼近身體的衣物，也是最需要呵護的存在。以下是我親身實踐、也推薦給所有女性的5大保養守則，讓妳每一件內衣都能維持初見時的美好。

 

 
 
 
#1 溫柔手洗，是對內衣最深的愛

 

　　洗衣機的強力攪動，是內衣的頭號殺手。它會破壞鋼圈、拉扯肩帶，甚至令罩杯變形。

 

　　所以最合適的做法是，使用冷水與專用內衣洗滌劑，將內衣浸泡 10–15 分鐘後，以輕柔按壓的方式清洗，絕對不要用力搓揉，就能輕鬆讓妳的內衣壽命延長好幾倍。

 


#2優雅脫水，拒絕粗暴扭乾

 

　　洗完後，請用乾毛巾將內衣包起來，然後輕輕按壓，讓毛巾吸收多餘水分。這種脫水方式不僅能保護內衣的形狀與彈性，也讓它更快進入風乾狀態。

 

#3 陰涼風乾，遠離陽光直射

 

　　清洗後的內衣是非常脆弱，若果直接曝曬在陽光下，會令內衣失去彈性、材質變黃變硬。

 

　　所以，陰乾後應將內衣整理成原本的形狀，然後掛在陰涼通風處自然風乾。將內衣倒掛，並用衣夾夾住內衣下緣，才是維持罩杯形狀的最佳方式，亦能避免肩帶被拉長。

 

 

#4 智慧收納，維持完美形態

 

　　隨意堆放內衣會令罩杯被壓扁、鋼圈扭曲。

 

　　所以，我都會建議將背扣扣好，採用堆疊式的方法或直立的排列方式存放於有分隔的衣服收納櫃或盒內，讓每件內衣都有獨立空間，避免因互相擠壓而導致變形。

 

 

#5 讀懂訊號，讓內衣光榮退休

 

　　即使將內衣保養得再好，內衣也有它的使用壽命。一般來說，經常穿著的內衣的最佳狀態可維持大約 6個月。

 

　　所以當妳發現肩帶頻繁滑落、底圍變鬆、鋼圈戳出或罩杯明顯鬆垮時，就是時候感謝它的陪伴，讓它光榮退休了。

 

Lisa’s Pro Tips!

 

　　我都明白現代女性每日要應付忙碌的生活，總會有些日子回家洗澡後便倒頭大睡。所以我建議家中常備一個內衣專用的網袋，即使偶爾需要機洗，也能放入內衣專用的網袋中，並選擇最輕柔的清洗模式，讓自己偷懶一下。

 

　　內衣保養不只是延長衣物壽命，更是一種對自我投資，所以非常值得妳每天花一點時間和心思，讓妳珍愛的內衣持續為妳的自信與魅力加分。

 

　　從今天開始，善待妳的每一件內衣——它們值得，妳也值得。 

 

 

