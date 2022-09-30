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上一集，Alyson與Kaman就和大家大談男士最受不了的女士行為；今集當然要給予機會女士來個大平反！到底男士有哪些行為，最讓女士受不了？除了這些讓伴侶踩雷的地方，原來加州州立大學一位心理學教授Michael Botwin曾提出，在一段長遠關係中，有3個狀況會令伴侶想離開這段關係；甚至有研究發現，在某種關係中，最容易出現第三者！究竟該如何維繫一段長遠關係？

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang







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