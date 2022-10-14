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AV是一種既曖昧又極端的東西，它是兩性關係中的潤滑劑，但錯誤認知會隨時會變成性關係中的阻力！今集和大家一齊揭秘AV的一些常見的迷思：AV中男優媲美馬拉松的持久力，是否可作為一個標準？瘋狂換姿勢是否可讓伴侶更興奮？男性性器官愈長女伴愈易性高潮？女性性高潮反應真會如影片中般大？若以AV作為性愛的標準，對雙方關係與性生活有何影響？

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang







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