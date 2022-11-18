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很多人都會以「性冷感」揶揄不熱衷性事的伴侶或朋友，其實性冷感在醫學上有著實在的定義—性冷感的人，恐怕比我們想像中還要冷感！到底怎樣才算真正的性冷感？性冷感與性慾低有何分別？相比性冷感，性慾低的狀況普遍得多，要改善伴侶性慾低狀況，必先了解對方為何性慾下降，是年紀漸長，視覺外表失去刺激感？還是雙方關係出問題、存在心結？生活壓力所致？如何解救？不如聽聽專家意見、世界各地研究分析。







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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi













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