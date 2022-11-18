18/11/2022
性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？
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很多人都會以「性冷感」揶揄不熱衷性事的伴侶或朋友，其實性冷感在醫學上有著實在的定義—性冷感的人，恐怕比我們想像中還要冷感！到底怎樣才算真正的性冷感？性冷感與性慾低有何分別？相比性冷感，性慾低的狀況普遍得多，要改善伴侶性慾低狀況，必先了解對方為何性慾下降，是年紀漸長，視覺外表失去刺激感？還是雙方關係出問題、存在心結？生活壓力所致？如何解救？不如聽聽專家意見、世界各地研究分析。
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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