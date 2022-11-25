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性事在任何階段都有不同的需求，但隨著年齡增長，男性在性事上也開始出現了不同的問題，如勃起功能障礙、早洩、持久力不足、性慾低、力不從心、表現不好等，而大家口中所希望的「死灰復燃」究竟可以怎麼做？年齡需然有一定影響，但並非最大因素，從平常的生活習慣、飲食習慣中，可以如何改善性事中所遇到的種種障礙？大家常說的吃生蠔是不是真的有效？電腦、手機放在大腿上，輻射和熱力對精子原來有好大影響！想知道性功能障礙是出於生理還是心理影響，除了可找泌尿科醫生做專業檢測，在家中原來有一個簡單方法初步評估，而且用郵票就得，究竟係點做？







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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi











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