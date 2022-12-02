Sex & Love

男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

02/12/2022

女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？甚麼是性愛覺醒？

#兩性關係 #愛情 #分手 #性慾 #戀愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #持久力 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #性功能障礙 #女士荷爾蒙 #Dirty30s #狼虎之年

　　常聽專家說：女生一生要與荷爾蒙好好相處。確實，在女性的一生中，荷爾蒙都在悄悄的發生變化，大至不同的年齡階段，小至每月一次的月事，而這些變化都會導致女性對性有不同需求。先說一個月的週期，究竟一個月當中，女生哪些日子性慾最旺盛？男生們弄清女性哪些日子最想愛愛，發出性邀請時，才不會被請食檸檬！當女性進入三十歲的階段，常被冠名為「狼虎之年」、「Dirty 30s」等等，身邊的男伴甚至會以「好大食」去形容女伴，但研究發現，這種種現象卻不是荷爾蒙在作祟，那麼究竟這「Dirty 30s」從何而來？為何女性踏入30+性慾會急升？到了更年期，荷爾蒙再變化，女性在性事上又會遇到哪些關口？該怎麼解決？即睇專家解說！

 

 

Readmore：

 

男人最痛：勃起功能障礙、早洩、性慾低！生理定心理影響？簡單自我測試，用郵票一試就知？

 

性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？

 

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

To love and to be loved
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#兩性關係 #愛情 #分手 #性慾 #戀愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #持久力 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #性功能障礙 #女士荷爾蒙 #Dirty30s #狼虎之年
More on Sex & Love

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#personal trainer#Ben#Book
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
球迷挑戰盃
大國博弈
More
Share