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兩個人在一起久了，難免會覺得乏味；過於熟悉的生活習慣，讓大家懶於為彼此準備驚喜，維持初相識時的情趣。其實，想死灰復燃，未必需要花很多力氣，從日常的小溫馨也可以尋回情趣！今集，就和大家分享如何從生活小物品，婉轉的向伴侶發出性邀請、表達自己喜歡的體位；愛侶間，如何透過愛撫，探索對方身體，重燃愛火？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi







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