20/01/2023
迎接兔年！要為身體洗邋遢！教你正確私處清潔方法！男性不懂洗這部分，包皮垢、龜頭炎無限Loop！女生幾時要用陰部清潔液？性事後記住做一件事！
#兩性關係 #愛情 #分手 #性玩具 #性慾 #戀愛 #關係 #Love Philosophy #生活情趣 #持久力 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #性功能障礙 #女士荷爾蒙 #Dirty30s #狼虎之年 #日常溫馨 #潤滑液
年廿八洗邋遢，除了家居大掃除、斷捨離外，又怎可忽略身體的「洗邋遢」呢？關於清潔私處，有多少人知道正確清洗的方法？點解男生龜頭經常發炎？女生念珠菌常發作？陰道又有異味？女生應否用陰部專用清潔液清洗私處？男士清潔私隱部位時，又有甚麼重點要注意？一不小心，包皮垢、龜頭炎將會無限Loop？即聽專家分析和洗邋遢貼士！
Readmore：
你有多久沒與伴侶親熱？中港台三地香港人性事頻率輸晒！愛侶如何重拾性趣？3個方法急升溫！點解裸睡咁有效？
情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜/最正/會著火？
Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法