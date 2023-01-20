加入最愛專欄 收藏文章

年廿八洗邋遢，除了家居大掃除、斷捨離外，又怎可忽略身體的「洗邋遢」呢？關於清潔私處，有多少人知道正確清洗的方法？點解男生龜頭經常發炎？女生念珠菌常發作？陰道又有異味？女生應否用陰部專用清潔液清洗私處？男士清潔私隱部位時，又有甚麼重點要注意？一不小心，包皮垢、龜頭炎將會無限Loop？即聽專家分析和洗邋遢貼士！

Readmore：



你有多久沒與伴侶親熱？中港台三地香港人性事頻率輸晒！愛侶如何重拾性趣？3個方法急升溫！點解裸睡咁有效？



情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？



一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜/最正/會著火？



Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法