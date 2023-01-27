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愛美之心人皆有之，大多時我們都會心思花在臉上身上，然而有人卻真的為了追求「粉紅色乳頭」而想盡一切辦法！關於私密部位的顏色深淺、粉嫩不粉嫩是否真的與性生活、性習慣有關？男士一味追求尺寸，對女士來說，又是否真的那麼重要？透過私密醫美去改變現狀，真的可以提升性美魅力？箇中風險值得承受嗎？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi







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