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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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03/02/2023

趕在情人節前出Pool！交友App學者分析成功必殺技！Profile pic必備這些元素！第一句咁講最得體！傾幾多日出嚟見面最好？

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　　單身的你，會否想在情人節到來前作最後衝刺？尋覓另一半過情人節？最快靚正的方法少不了Online Dating App！不過，想用Dating App成功認識另一半都是一門藝術！今次，特意請來專門研究Online Dating App多年、香港中文大學新聞與傳播學院助理教授陳力深和大家分享這個話題！究竟該如何經營自己的Profile？選擇甚麼Profile Pic最吸引？女士們的相P太靚反而有反效果？傾談第一句說甚麼最得體？究竟傾多久出來見面好恰宜？即聽學者研究分析！

 

 

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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