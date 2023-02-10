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上一集和大家分享了在情人節到來前的最後衝刺，最快靚正的方法少不了Online Dating App，今集繼續由陳力深教授和大家暢談關於Online Dating App的研究和騙案！究竟在Dating App 搵真愛和約炮是否有兩套語言？約炮有個清單，直接又簡單？有研究顯示，最多人用Dating App竟然係因為型和Profile Shopping？哪一個App最多人約炮？哪些Apps不是「外貌協會」？最後，為何在網上傾談，竟談到被騙幾千萬？騙徒最勁的技倆是甚麼？齊齊了解下！

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi