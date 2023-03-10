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「有仔趁嫩生」這句話是老生常談，可隨著時代的改變，現今社會的都市女性都普遍晚婚晚育，當生活、感情穩定後，才開始計劃婚姻和生育，不少都錯過在35歲前生育的最佳時機。回看全球的孕育率，香港幾乎墊底！造成數據下降的原因有很多，生育年齡推遲、卵子質素斷崖式下跌，直接影響受孕率；而高齡產婦懷孕更會面對不同的風險，包括小產、甚或生出不健全嬰兒；除此以外，根據調查研究，近年男性的精子數量和活動更是大大降低，與生活環境、空氣質素、年齡、生活習慣都有關。

綜合看來，其實生育男女有責！到底有甚麼方法增加受孕率？有人說男性飲食習慣可影響BB性別、某種性愛姿勢又可提高成功率，這些諗法有無根據？今集請來婦產科專科醫生陳億仕醫生為大家逐一講解！哪些日子行房成功機會最高？陳醫生教你計算「做功課」日子！

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi







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