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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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31/03/2023

懷孕行房哪些性姿勢最好 / 要避免？媽媽性高潮BB都開心？幫準媽媽口交一件事絕不能做！

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　　上一集和大家分享了一些關於懷孕期的性事迷思！今季繼續談孕期性愛！研究顯示，其實孕期有性事，對身體、心裡、夫妻關係都有幫助！因此準爸爸媽媽不需再擔心孕期是否要禁慾！但有一點確實要注意：究竟甚麼姿勢最適合孕媽媽呢？原來在懷孕的不同階段，性愛姿勢也要有不同的調校，比如有些姿勢適合懷孕初期，但在懷孕後期反而要避免！而性愛也並非等於性交，好像進行口愛時，有一件事絕不能做！是甚麼？即聽專家講！

 

 

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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