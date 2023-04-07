加入最愛專欄 收藏文章

香港地少人多，情侶們想找個地方獨處都難！不少情侶都因此會到時鐘酒店，究竟時下的時鐘酒店係點？不只租房咁簡單！近年有時鐘酒店以各式各樣的主題房見稱，除了地鐵站主題，更有SM、課室、監獄等！到底哪些主題房最刺激好玩？預約時如何做到免尷尬？酒店的隔音情況又如何？今集請來情趣酒店聖地HOLY HOLIES的負責人Percy和大家分享！

聖地

地址：佐敦德興街10號寶來大廈 5樓

電話：6293 8880

網址：https://holyholies.com.hk/

Readmore：

教你Foreplay秘技！男 / 女性邊啲部位最敏感？前戲最忌做甚麼？觸摸分情感、情趣、情慾3階段！

繼續講口交！點解69式姿勢興奮不似預期？口交有咩安全措施防性病？同其他人Oral Sex算出軌嗎？呢位總統咁講

Credits

Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名