加入最愛專欄 收藏文章

常常幻想一場完美的性愛，結果卻老是不像預期？其實性愛途中出現尷尬場面，極之平常！相信不少女士都曾在性愛過程中放屁，但其實這種現象並不是真的放屁，而是叫Fanny Farts「陰吹」，做瑜伽時都會出現！對男士來說，為伴侶「除Bra」可說是人生其中一個難題，若遇上矯形內衣，更可能慘過玩IQ題！此外，性愛中女士「噴奶」的情況又是如何解釋？你又有沒動試過被人撞破床事？今集和大家討論性愛場面的各式尷尬事，或許會引起你不少共鳴！

Readmore：

今期探討性偏向、性變態！繩縛、SM可以去到幾激？鍾意黑絲係咪戀物癖？易服癖多屬已婚男！伴侶撞破點收科？

素海霖繪麗奈登場！令女生對AV改觀？粉絲站出來公開撐？對香港保守狀況有咩衝擊？香港AV女優第一人剖白心路歷程

Credits

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Ashley Tsoi







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加