07/09/2023
推性教育各出奇謀！社工以搞布甸班為名，講交友、拍拖、避孕為實？學校、家長應該點做性教育？
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上集分享過香港的青少年性教育現況，相信大家也想知更多！在香港，推行性教育可說是困難重重，就連把性話題帶進學校，也要各出奇謀！原來有社工曾把性教育包裝成「芒果布甸班」，藉著整布甸向女孩子們大講性教育？在學校中，青少年機構又如何以不同主題，向學生們教授正確的性知識？在海量的性教育資訊中，又應如何分辨真假？除了青少年尋求協助，原來學校老師和父母也會向機構求助！今集再次有請「青躍-青少女發展網絡」服務主管社工Megan Yik和大家分享！
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Credits
Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Video Editing／Crystal Kwok
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