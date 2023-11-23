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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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23/11/2023

大隻佬老婆唔易做！健美先生背後女人辛酸公開！勁多狂蜂浪蝶怪要求？猛男肌肉只供觀賞用？愈大隻床上表現愈勁？持久度、性需求Up？

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　　上集請來健美先生Bosco為我們分享大隻型男的生活情趣事，相信大家已大飽眼福！不過原來要做健美先生背後的女人，亦不是一件容易事！比賽台上威猛型男的黝黑Body，原來是太太早上5點起床做的準備！型男身傍亦不乏狂蜂浪蝶，又或收到粉絲奇怪要求，作為太太點面對？當大家以為大隻型男會將太太公主抱，原來肌肉只作觀賞用？在性事上，究竟身型愈大隻，在床上表現是否愈強勁？有咩體位大隻仔反而難配合？今集再次請來得獎健美運動員Bosco的太太Hilary，和我們Girls Talk！

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Crystal Kwok

  

 

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