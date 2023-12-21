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不經不覺，再過幾天就是聖誕節！心急想趕在節日前出Pool的大家，是不是已在備戰狀態？單身人士在節日急著找新伴侶，原來也有根據，各個交友平台的用戶增長更是升線飄升！不過在找到對的人之前，不妨先從6種「愛情風格」中，好好了解一下自己！你喜歡浪漫、現實還是友誼式的愛情？原來每種愛情風格，也有不同相處之道！另一邊廂，原來曾有心理學家指出，我們常常掛在口邊的擇偶條件其實沒有意義！點解？想知對方是否適合發展，應該要留意哪些方面的相處情況？即睇專家分享！

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超甜蜜男男關係解密！同性關係不愛束縛結婚唔容易！點過屋企人嗰關？婚後如何為愛情保鮮、保持恩愛唔變心？





Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok







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