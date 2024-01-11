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大家或許不知道「變裝」是甚麼，但相信也有曾聽過「Drag Queen」吧！今集我們請來了香港知名變裝皇后Queen Kong，為大家分享他在變裝前後的心路歷程！所謂「台上一分鐘，台下十年功」，Queen Kong在舞台上的嬌媚步姿，全靠他10年的鋼管舞經驗！為甚麼他會選擇成為變裝皇后？變裝前後的他，在性格和心態，又有沒有甚麼不同？變裝者必定是變性或同性戀人士？事不宜遲，有請Queen Kong分享！

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結婚是愛情一大關口！一個想結婚一個未Ready點解決？唔想結婚等於唔愛你？大家點睇先同居後結婚？研究發現：拍拖XXX日就知對方是否結婚對象！

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok







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